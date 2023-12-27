Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg

Старший редактор Bloomberg Opinion та оглядач з питань національної безпеки Тобін Гаршоу поспілкувався з автором книги "Шпигуни: епічна війна розвідок між Сходом і Заходом" та помічником директора проєктів прикладної історії та розвідки Гарвардського центру Белфера Колдером Волтером про путіна, війну проти України, протистояння з Китаєм. Окремим питанням стало те, як штучний інтелект може завадити маніпуляціям та брехні Кремля.

"Подобається вам це чи ні, але історія на нашому боці. Ми вас поховаємо". Ці слова сказав Микита Хрущов у 1956 році, але історія довела зворотне, – пише колумніст Bloomberg Тобін Гаршоу. На його думку, через 30 років після розпаду СРСР путін – самозваний історик російської та радянської історії перебуває на хвилі Хрущова. "Історичний період безроздільного домінування Заходу над світовими справами добігає кінця", – заявив він торік під час однієї зі своїх нескінченних прес-конференцій.

Тож як путін, з економікою, що в 10 разів менша за американську, і побитою армією, що загрузла в Україні, зруйнує міжнародний порядок, очолюваний Сполученими Штатами? – запитує колумніст Bloomberg. На його думку, приховано, як і личить колишньому співробітнику КДБ.

Автор книги "Шпигуни: епічна війна розвідок між Сходом і Заходом" та помічник директора Проєкту прикладної історії та Проєкту розвідки Гарвардського центру Белфера Колдер Волтон додає: "Коли ми не можемо дійти згоди навіть щодо таких речей, як факти, мати узгоджену стратегію інформаційної війни – щонайменше складно".

Тому, за словами Гаршоу, Волтон співпрацює з Еллен Маккарті з Розвідувального проекту Гарвардської школи Кеннеді, яка розробляє інструмент, що "дозволить людям використовувати штучний інтелект, щоб самостійно судити про те, чи інформація в інтернеті походить від ворожої держави, чи вона була зманіпульована, сфабрикована". Вони прагнуть запустити його до президентських виборів наступного року.

Під час нещодавньої розмови автора з Волтоном вони обговорили дедалі ширше використання штучного інтелекту та інформації з відкритим кодом у сучасному шпигунстві. Йшлося і про людину, яка керує Кремлем.

Якщо ми говоримо про маніпуляції громадською думкою, то в першу чергу ми говоримо про росію, – зазначив Тобін Гаршоу. Він запитав у Колдера Волтона як КДБшне минуле путіна впливає на його світогляд і на те, що сталося в Україні?

Волтон переконаний, що КДБ безумовно формує світогляд путіна, але, на думку дослідника, якщо копнути глибше, то кар'єра путіна в КДБ була не зовсім такою, як він стверджує. За словами Волтона, путін був у Східній Німеччині, але не в Берліні, в цьому шпигунському майданчику часів Холодної війни, де відбувалися події.

путін був у Дрездені, який для КДБ відігравав другорядну роль. путін натякав, що працював з нелегалами під глибоким прикриттям, як у серіалі "Американці". Втім, за словами дослідника, у нього є достовірна інформація, що путін сам намагався стати агентом під прикриттям, але провалився на мовному тесті.

На запитання колумніста про те, як путіну вдалося піднятися на вершину владного олімпу, Волтон відповів, що не менш важливу роль в його кар'єрі зіграло перебування на початку 1990-х років у Санкт-Петербурзі та налагодження зв'язків з російською організованою злочинністю. Наприкінці 1990-х, коли він став директором ФСБ, він об'єднав ці дві структури (ФСБ та злочинність – iPress). ФСБ, яка підпорядковується виключно самому путіну, за словами Волтона, є агенцією російської організованої злочинності та масового відмивання грошей.

Колдер Волтон нагадав, що путін назвав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, і відтоді він ставить собі за мету зробити росію знову великою, повернути їй місце серед великих держав світу. За словами дослідника, це російський етнонаціоналізм, який розглядає Україну як не-країну, як частину спадщини росіян. Квазі-історичні есеї, які він опублікував напередодні вторгнення 2022 року, зробили цей погляд криваво зрозумілим.

Насправді, – вважає дослідник з Гарвардського університету, – якщо згадати промови путіна початку 2000-х років, його не можна звинуватити в непослідовності: США – це справжня диктатура на міжнародній арені; вони не зважають на інтереси інших країн; це не демократія; міжнародний порядок, очолюваний США, пригнічує росію та інші країни. На думку Волтона, дивно, що у Заходу були якісь ілюзії щодо путіна.

На запитання колумніста Bloomberg, чому путінські війська не увійшли за тиждень до Києва, Волтон відзначив два чинники. По-перше, розсекречення розвідданих Заходом, що зруйнувало його фальшиві приводи, які він вигадував як виправдання для вторгнення. По-друге, те, що путін вважає себе головним аналітиком власної розвідки, що є відлунням Сталіна. Керівники розвідки не збираються говорити правду владі в сьогоднішньому Кремлі. Вірніше, якщо вони зроблять це один раз, то потім про них більше ніхто не почує.

Тобін Гаршоу акцентував, що обидва співрозмовника погодилися, що часи холодної війни повернулися. Він запитав чи корисно дивитися на неї не як на війну між Китаєм і США, а як на війну між авторитарними державами і демократичними державами?

На думку Волтона, це корисна рамка хоча б для того, щоб спробувати зрозуміти, що насправді відстоюється. І саме тому війна в Україні – це набагато більше, ніж просто порятунок України. За його словами, йдеться про демократію, про спосіб життя та цінності.

Очевидно, – зауважує Колдер Волтон, – Китай конкурує з лівими, правими і центральними силами США з точки зору економічної потужності. Але ідеологія, що стоїть за цим, включає цифровий авторитаризм. Китай експортує цю модель на Глобальний Південь. У всьому світі є авторитарні лідери, які глибоко зацікавлені у використанні китайського інструментарію для власних внутрішніх цілей. Звичайно, існуватимуть і "сірі зони" автократичних країн, до яких Захід повинен бути дуже близьким.

Як зазначив Тобін Гаршоу, американці схильні вважати, що демократично-капіталістична модель врешті-решт переможе. За його словами, вони також схильні вірити, що люди хочуть бути вільними. На запитання як тоді боротися з Китаєм, який експортує інструменти, щоб тримати людей невільними, Волтон порадив бути менш директивними, коли ведеться справа з лідерами та урядами країн Глобального Півдня.

У США є одна велика перевага: люди все ще хочуть приїхати і жити в Америці більше, ніж люди хочуть поїхати і жити в Китаї. Волтон каже, що розуміє, що згадувати про план Маршалла – це банально, але якщо у світі відбувається нове геополітичне зіткнення, і є треті країни, які хочуть бути з Америкою, то на його думку, новий план Маршалла може бути знов актуальним.

Джерело: Bloomberg