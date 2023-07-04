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CУСПІЛЬСТВО

ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер

Переклад iPress
04 липня 2023, 14:24
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Використана карта Еспресо.tv
У невеличкому дописі Том Купер пояснює, що відбулося під Кліщіївкою. ЗСУ зачистили всі російські окопні комплекси на захід від зруйнованого села, тобто взяли пагорб, що домінує над селом та контролюють саме село (себто те, що від нього залишилося). Це важливо, оскільки росіяни кинули туди велику кількість військових.

Сьогодні ви, швидше за все, почуєте, що ЗСУ "звільнили Кліщіївку".

"Насправді": вони зачистили всі російські окопні комплекси в трьох невеликих лісах на північний захід від (зруйнованого) села.

Звісно, оскільки ця територія – так званий Кліщіївський ліс – знаходиться на вершині "того пагорба", що домінує над селом, це також означає, що українці взяли Кліщіївку "під вогневий контроль".

Чому це "важливо"?

Протягом останніх чотирьох тижнів росіяни, які, за деякими даними, зосередили понад 50 000 військових лише в районі Бахмута, "перекинули" всі можливі підкріплення в Кліщіївку, на пагорб над нею, а також у райони на захід і південний захід від цього населено пункту. І так по ротах, і знову, і знову, і знову. Мабуть, більшість рот складалася з 150-200 мобіків: погано озброєних, погано навчених, погано екіпірованих. Але ж так виглядає більшість зсрф і в наші дні...

Суть в тому, що 3-тя штурмова, 5-та штурмова, 80-та повітряно-десантна розгромили їх усіх, щоб росіяни не кидали на їхньому шляху. В результаті 72-га мотострілецька бригада зсрф була "знищена" десь 3-4 рази, по всьому периметру... і це при тому, що вона оборонялася зсередини розлогих, добре захищених позицій, і це все з мінімальними втратами для ЗСУ.

"Проблема": потрібно багато таких операцій, велика кількість артилерійських снарядів і набагато більше (і принаймні настільки ж добре підготовлених) бригад ЗСУ, щоб знищити всі зсрф таким чином.

...тепер спробуйте пояснити це одному з відомих політиків на Заході...

Джерело

Том Купер

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