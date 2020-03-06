Чим COVID-19 загрожує людям із гіпертензією

Щоб не пропустити початок артеріальної гіпертензії, необхідно вимірювати артеріальний тиск не рідше двох разів на місяць усім людям віком від 50 років

Гіпертензія часто зустрічається у людей віком від 50 років. Літні люди важче переносять COVID-19.

У Китаї від 25% до 50% людей, які інфікувалися новим коронавірусом, мали високий кров'яний тиск або супутні захворювання: рак, діабет тощо. В Італії понад 76% людей, які померли від ускладнень викликаних COVID-19 мали високий кров'яний тиск.

Нова коронавірусна інфекція має важчий перебіг у людей із супутніми захворюваннями: гіпертензією, діабетом, ішемічними хворобами серця, онкологією.

Термін "артеріальна гіпертензія" використовують у випадках, коли кров надмірно тисне на стінки артерій із середини. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) менше 80 мм рт. ст.

Діагноз артеріальна гіпертензія ставлять у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску (АТ):

- понад 140 мм рт. ст. (систолічний);

- понад 90 мм рт. ст. (діастолічний).

Щоб виявити гіпертензію, необхідно регулярно вимірювати тиск і спостерігати за власним станом здоров’я.

У більшості випадків початок артеріальної гіпертензії є непоміченим. Якщо артеріальний тиск підвищується поступово, то на головні болі, запаморочення зазвичай не зважають.

Причини артеріальної гіпертензії:

вік понад 50 років;

підвищений рівень загального холестерину;

надмірна вага;

надмірне вживання солі;

жінки частіше за чоловіків хворіють на артеріальну гіпертензію.

Поради для профілактики та контролю артеріальної гіпертензії:

підтримуйте оптимальну вагу тіла;

відмовтеся від куріння;

обмежте кількість алкоголю, а краще взагалі не вживайте спиртного;

регулярно займайтеся фізичними вправами (не менше 30-40 хв. 3-4 рази на тиждень);

обмежте споживання солі (до 5 г на добу для дорослої людини (це - трохи менше чайної ложки, включно з "прихованою сіллю" у маринадах, копченостях, ковбасах, соусах і навіть хлібі);

уникайте стресів (займайтеся легким бігом, плаванням, йогою, гуляйте на природі);

їжте продукти, багаті на калій (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень).

Щоб не пропустити початок артеріальної гіпертензії, необхідно вимірювати артеріальний тиск не рідше двох разів на місяць усім людям віком від 50 років.

Джерело : Центр громадського здоров'я України