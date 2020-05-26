Карантин послаблено - небезпека COVID - 19 залишається

Майбутнє без COVID - 19 залежить від кожного з нас!

Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від того, діє карантин чи ні. Дотримання фізичної дистанції та самоізоляція — це ті, заходи, які мають застосовуватися не лише під час карантину, а і тоді, коли це фактично необхідно. Тому варто розуміти чим карантин відрізняється від самоізоляції та фізичного дистанціювання.

Карантин — це обмеження діяльності або фізична ізоляція людей, які не мають ознак захворювання. Мета карантину — запобігти поширенню захворювання на ранніх етапах.

Самоізоляція означає обмеження контактів хворих з симптомами COVID-19 для попередження подальшого поширення хвороби.

Фізичне дистанціювання передбачає дотримання безпечної дистанції із оточуючими. ВООЗ рекомендує перебувати від оточуючих на відстані не менше метра. Це правило має дотримуватися кожен незалежно від наявності чи відсутності ознак захворювання або контактів з хворими на COVID-19.

Тримайтеся на відстані не менше метра від оточуючих. Перед доторком до кошиків або візочків, обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди.

І пам’ятаймо, що знизити ризик зараження COVID-19 або подальшого поширення інфекції дозволять такі прості дії.

Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це дозволяє знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.

Тримайтеся від оточуючих на відстані не менше метра. Під час кашлю, чхання або розмови, з носа або рота людини виділяються дрібні краплі, які можуть містити вірус. Перебуваючи занадто близько, ви можете вдихнути ці краплі і заразитися, якщо людина хвора COVID-19.

Уникайте місць великого скупчення людей. Не чіпайте очі, ніс і рот немитими руками. Брудними руками ми можемо перенести вірус на слизові оболонки очей, носа або роту.

Під час кашлю чи чхання прикривайте рот або ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки. Дотримуючись правил респіраторної гігієни, ви можете захистити оточуючих від ГРВІ, грипу та COVID-19.

Самоізолюйтеся до одужання, навіть якщо у вас легкі симптоми ГРВІ. Попросіть кого-небудь доставляти вам продукти до дверей квартири. Якщо вам необхідно вийти з дому, одягайте маску.

Якщо у вас підвищилася температура, з'явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.

Джерело : Центр громадського здоров'я України