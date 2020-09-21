За інформацією ВООЗ, у всьому світі налічується близько 35,6 мільйона осіб з деменцією.

Деменція – це синдром, при якому відбувається порушення мислення, поведінки і здатності виконувати щоденні дії.

Прогнозується, що це число подвоїться до 2030 року, а до 2050 року потроїться та складатиме 115,4 мільйона. Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера, на яку припадає близько 70% всіх випадків.

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – нейродегенеративне захворювання. В 1906 році Алоїс Альцгеймер описав її клінічні і нейропатологічні особливості.

Наразі невідомо, що саме спричиняє розвиток деменції, але існують загальні поради як запобігти хворобі:

Ведіть здоровий спосіб життя та відмовтесь від шкідливих звичок.

Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен — бактерії Porphyromonas gingivalis ймовірно можуть бути причиною хвороби Альцгеймера.

Контролюйте тиск, зменшіть споживання солі та підтримуйте здорову вагу.

Тренуйте мозок та розвивайте пам’ять.

Більше спілкуйтеся. Спілкування — це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті.

Робота мозку змінюється з віком, більшість хворих — старші 65 років. Але хвороба Альцгеймера не є нормою старіння.

10 ознак хвороби Альцгеймера :

дезорієнтація в часі та місці;

труднощі виконання повсякденної роботи;

повторення питань та постійне уточнення вже відомої інформації;

проблеми з веденням діалогу та порушення мовлення;

проблеми запам'ятовувати розташування речей;

проблеми з підрахунком;

зміна настрою та поведінки;

втрачається здатність мислити раціонально та ухвалювати рішення;

порушення зорових відчуттів у сприйнятті простору;

складнощі орієнтуватися в просторі та тримати баланс, розрізняти кольори та контрастність, виникають проблеми з читанням та керуванням автомобілем;

припинення трудової та соціальної активності.

У травні 2017 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила "Глобальний план дій сектора охорони здоров'я з реагування на деменцію на 2017-2025 рр.". План є комплексною програмою дій для осіб, які формують політику, міжнародних, регіональних, національних партнерів та ВООЗ. https://www.lvrach.ru/.../alzepil/demenzia-dannye-VOZ.pdf

Пам'ятайте! Людям із хворобою Альцгеймера потрібна підтримка близьких та вчасне лікування, щоб сповільнити розвиток дегенеративних змін.

Джерело : Центр громадського здоров'я України