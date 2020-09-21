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Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера

21 вересня
За інформацією ВООЗ, у всьому світі налічується близько 35,6 мільйона осіб з деменцією.
Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера facebook.com/phc.org.ua

Деменція – це синдром, при якому відбувається порушення мислення, поведінки і здатності виконувати щоденні дії.

Прогнозується, що це число подвоїться до 2030 року, а до 2050 року потроїться та складатиме 115,4 мільйона. Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера, на яку припадає близько 70% всіх випадків.

enlightened 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – нейродегенеративне захворювання. В 1906 році Алоїс Альцгеймер описав її клінічні і нейропатологічні особливості.

Наразі невідомо, що саме спричиняє розвиток деменції, але існують загальні поради як запобігти хворобі:

  • Ведіть здоровий спосіб життя та відмовтесь від шкідливих звичок.
  • Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен — бактерії Porphyromonas gingivalis ймовірно можуть бути причиною хвороби Альцгеймера.
  • Контролюйте тиск, зменшіть споживання солі та підтримуйте здорову вагу.
  • Тренуйте мозок та розвивайте пам’ять.
  • Більше спілкуйтеся. Спілкування — це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті.

Робота мозку змінюється з віком, більшість хворих — старші 65 років. Але хвороба Альцгеймера не є нормою старіння.

10 ознак хвороби Альцгеймера :

  • дезорієнтація в часі та місці;
  • труднощі виконання повсякденної роботи;
  • повторення питань та постійне уточнення вже відомої інформації;
  • проблеми з веденням діалогу та порушення мовлення;
  • проблеми запам'ятовувати розташування речей;
  • проблеми з підрахунком;
  • зміна настрою та поведінки;
  • втрачається здатність мислити раціонально та ухвалювати рішення;
  • порушення зорових відчуттів у сприйнятті простору;
  • складнощі орієнтуватися в просторі та тримати баланс, розрізняти кольори та контрастність, виникають проблеми з читанням та керуванням автомобілем;
  • припинення трудової та соціальної активності.

У травні 2017 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила "Глобальний план дій сектора охорони здоров'я з реагування на деменцію на 2017-2025 рр.". План є комплексною програмою дій для осіб, які формують політику, міжнародних, регіональних, національних партнерів та ВООЗ. https://www.lvrach.ru/.../alzepil/demenzia-dannye-VOZ.pdf

enlightened Пам'ятайте! Людям із хворобою Альцгеймера потрібна підтримка близьких та вчасне лікування, щоб сповільнити розвиток дегенеративних змін.

Джерело : Центр громадського здоров'я України

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21 09 2020 17:40
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