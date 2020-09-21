Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера
Деменція – це синдром, при якому відбувається порушення мислення, поведінки і здатності виконувати щоденні дії.
Прогнозується, що це число подвоїться до 2030 року, а до 2050 року потроїться та складатиме 115,4 мільйона. Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера, на яку припадає близько 70% всіх випадків.
21 вересня у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера.
Хвороба Альцгеймера – нейродегенеративне захворювання. В 1906 році Алоїс Альцгеймер описав її клінічні і нейропатологічні особливості.
Наразі невідомо, що саме спричиняє розвиток деменції, але існують загальні поради як запобігти хворобі:
- Ведіть здоровий спосіб життя та відмовтесь від шкідливих звичок.
- Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен — бактерії Porphyromonas gingivalis ймовірно можуть бути причиною хвороби Альцгеймера.
- Контролюйте тиск, зменшіть споживання солі та підтримуйте здорову вагу.
- Тренуйте мозок та розвивайте пам’ять.
- Більше спілкуйтеся. Спілкування — це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті.
Робота мозку змінюється з віком, більшість хворих — старші 65 років. Але хвороба Альцгеймера не є нормою старіння.
10 ознак хвороби Альцгеймера :
- дезорієнтація в часі та місці;
- труднощі виконання повсякденної роботи;
- повторення питань та постійне уточнення вже відомої інформації;
- проблеми з веденням діалогу та порушення мовлення;
- проблеми запам'ятовувати розташування речей;
- проблеми з підрахунком;
- зміна настрою та поведінки;
- втрачається здатність мислити раціонально та ухвалювати рішення;
- порушення зорових відчуттів у сприйнятті простору;
- складнощі орієнтуватися в просторі та тримати баланс, розрізняти кольори та контрастність, виникають проблеми з читанням та керуванням автомобілем;
- припинення трудової та соціальної активності.
У травні 2017 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила "Глобальний план дій сектора охорони здоров'я з реагування на деменцію на 2017-2025 рр.". План є комплексною програмою дій для осіб, які формують політику, міжнародних, регіональних, національних партнерів та ВООЗ. https://www.lvrach.ru/.../alzepil/demenzia-dannye-VOZ.pdf
Пам'ятайте! Людям із хворобою Альцгеймера потрібна підтримка близьких та вчасне лікування, щоб сповільнити розвиток дегенеративних змін.
Джерело : Центр громадського здоров'я України
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