3/4 українців підтримують штрафи за відсутність масок, половина за "карантин вихідного дня"

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, 75% опитаних підтримують упровадження штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього.

Більшість українців позитивно сприймають штрафування за відсутність або неправильне носіння захисних масок у громадських місцях, ставлення до запровадження "карантину вихідного дня" полярне (половина - за, половина - проти), свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, 75% опитаних підтримують упровадження штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Найчастіше штрафи підтримують жінки і люди похилого віку.

83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% - іноді або рідко, 3% - майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% - іноді або рідко, 6% - майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавички, 33% - іноді або рідко, 53% - майже ніколи. Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавичками - суттєво знизилося (з 38 до 14%).

85% респондентів знають про те, що уряд впровадив "карантин вихідного дня", 15% - щось чули або взагалі чують уперше про це.

Ставлення до запровадження карантину вихідного дня "полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас лише 35% очікують, що в результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% - не згодні з цим.

61% опитаних вважають недоцільним впровадження "жорсткого карантину" (локдауну), 36% підтримують. При цьому його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 42% - мають протилежну думку.

62% респондентів часто стежать за новинами про коронавірус, 20% роблять це іноді, 11% - рідко. 7% взагалі не цікавляться такими новинами. Найчастіше відстежують новини про коронавірус люди старшого віку й жінки.

Майже 70% опитаних дуже непокояться через те, що хтось з їхніх близьких захворіє на коронавірус. Водночас про своє власне здоров'я непокояться майже вдвічі менше. З березня дещо зросла кількість тих, хто дуже непокоїться через можливе захворювання. Більше таких серед жителів сіл, людей старшого віку і жінок.

41% оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 29% - як напружений. Порівняно з березнем показники напруженості дещо зросли. Високий рівень тривожності фіксується серед жінок, літніх людей, а також тих, хто частіше відстежує новини про коронавірус і боїться захворіти.

Опитування проводилося 15-17 листопада. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 1,8%

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