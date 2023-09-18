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П'ять країн ЄС відкинули план України з обмеження експорту агропродукції

18 вересня 2023, 20:56
П'ять країн ЄС відкинули план України з обмеження експорту агропродукції
Фото: wsj.com
П'ять держав-членів Європейського Союзу відкинули підготовлений Україною план з обмеження експорту сільгосппродукції.

За планом Єврокомісії він мав замінити односторонні обмеження українського імпорту сільгосппродукції. 

Про це пише польське інформагентство PAP

"Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів", - пише видання. 

Натомсіть Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС і Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом, інформує польська агенція.

В Брюсселі на зустріч постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на його думку, не вирішує питання контролю і обмеження притоку українського зерна.

Сусідні з Україною держави виступили проти пропозиції Києва, повідомляє польское РАР.

Ми також писали, що болгарські фермери заблокували дороги через український експорт.

 

експортУкраїнаЄвросоюзагропродукція

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