В Болгарії фермери заблокували дороги через український експорт
Про це повідомляє Forbes Bulgaria.
Через протести заблокована ціла низка автошляхів по країні: прикордонні переходи, головні дороги і шосе.
Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.
Фермери закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності і попереджають, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка.
Вони вимагають продовжити заборону на імпорт української агро продукції, а також ввести заборону на свіжі та заморожені фрукти і овочі, на молока і молочні продукти, м'ясо, живих тварин, меду. Крім того, хочуть посилення контролю за походженням, якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.
Також протестуючі вимагають виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року і зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.
Серед інших вимог: виділити необхідні кошти для переоформлення існуючих і надання нових державних дотацій, зокрема мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.
"Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені", - заявив глава уряду Микола Денков.
Він додав, що деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.
"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", – сказав Денков.
Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.
Раніше ми писали, що Іспанія вважає заборону деяких держав ЄС на імпорт українського зерна незаконною.