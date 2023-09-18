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В Болгарії фермери заблокували дороги через український експорт

18 вересня 2023, 15:49
В Болгарії фермери заблокували дороги через український експорт
фермерський страйк Фото: depo.ua
Фермери та власники переробних підприємств в Болгарії вивели техніку на дороги через протест проти рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику з України.

Про це повідомляє  Forbes Bulgaria.

Через протести заблокована ціла низка автошляхів по країні: прикордонні переходи, головні дороги і шосе. 

Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.

Фермери закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності і  попереджають, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка. 

Вони вимагають продовжити заборону на імпорт української агро продукції, а також ввести заборону на свіжі та заморожені фрукти і овочі, на молока і молочні продукти, м'ясо, живих тварин, меду. Крім того, хочуть посилення контролю за походженням, якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Також протестуючі вимагають виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року і зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Серед інших вимог: виділити необхідні кошти для переоформлення існуючих і надання нових державних дотацій, зокрема мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.

"Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені", - заявив глава уряду Микола Денков.

Він додав, що деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", – сказав Денков.

Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Раніше ми писали, що Іспанія вважає заборону деяких держав ЄС на імпорт українського зерна незаконною.

 

експортБолгаріяпротестиУкраїнаагро

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