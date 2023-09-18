В Болгарії фермери заблокували дороги через український експорт

Фермери та власники переробних підприємств в Болгарії вивели техніку на дороги через протест проти рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику з України.

Про це повідомляє Forbes Bulgaria.

Через протести заблокована ціла низка автошляхів по країні: прикордонні переходи, головні дороги і шосе.

Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.

Фермери закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності і попереджають, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка.

Вони вимагають продовжити заборону на імпорт української агро продукції, а також ввести заборону на свіжі та заморожені фрукти і овочі, на молока і молочні продукти, м'ясо, живих тварин, меду. Крім того, хочуть посилення контролю за походженням, якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Також протестуючі вимагають виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року і зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Серед інших вимог: виділити необхідні кошти для переоформлення існуючих і надання нових державних дотацій, зокрема мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.

"Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені", - заявив глава уряду Микола Денков.

Він додав, що деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", – сказав Денков.

Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Раніше ми писали, що Іспанія вважає заборону деяких держав ЄС на імпорт українського зерна незаконною.