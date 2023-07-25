5 портів країн Балтії можуть долучитися до експорту зерна з України
Про це написав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс в Тwitter.
Країни офіційно звернулися до Єврокомісії з проханням скористатися Балтійським шляхом для вирішення проблем, що виникли після відмови росії продовжувати Чорноморську зернову ініціативу.
"Балтійські країни мають п’ять портів, які можуть використовуватися для безпечного транспортування набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська Комісія допомогла нам збільшити спроможності залізниці для Балтійського шляху", - йдеться в дописі.Раніше Європейський Союз наголосив на важливості "балтійського коридору" для вивезення зерна з України.