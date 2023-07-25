ЄС наголосив на важливості "балтійського коридору" для вивезення зерна з України

Єврокомісія отримала лист членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна.

Про це заявив офіційний представник ЄК Адальберт Янц, цитує Інтерфакс.

"Усі коридори солідарності важливі. Комісія повністю віддана тому, щоб покращувати кожен із них. Зокрема балтійський коридор є важливим", – сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що до відповіді на цей лист ЄК не виступатиме з попередніми коментарями для ЗМІ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас у спільному листі закликали Європейську комісію зміцнити альтернативний маршрут експорту українського зерна через країни Балтії.

Сьогодні в Брюсселі засідає Рада ЄС із сільського господарства, яка, зокрема, за словами Навіцкаса, розглядає питання експорту українського зерна через Євросоюз.