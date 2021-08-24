60% українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі - опитування

Про це свідчать результати соцопитування "Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи"

Майже 60% опитаних українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо вони будуть порушені, при цьому, понад половині респондентів потрібна інформація про останні зміни у земельному законодавстві.

Про це свідчать результати соцопитування "Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи", проведеного Координаційним центром з надання правової допомоги за сприяння проєкту "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні", який впроваджується Світовим банком і фінансується ЄС, повідомляє "Економічна правда".

"Під час опитування інтерв’юери стикались із певним небажанням респондентів обговорювати питання, що стосуються володіння, користування та продажу-купівлі земель сільськогосподарського призначення.

Це свідчить про поширеність побоювань щодо наслідків відкриття ринку землі та ризиків постраждати від неправомірних дій у цій царині", - розповіла соціологиня, аспірантка кафедри соціології Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Марина Шпікер.

Про наміри купувати і продавати землю

За даними опитування, лише 19% респондентів збираються продавати, купувати землю або робити й те, й інше. Дещо більше зацікавлених у купівлі землі орендарів та тих, хто обробляє понад 11 га землі.

При цьому, серед мешканців обласних центрів потенційних покупців вдвічі більше, ніж серед сільських жителів.

Зазначається, що на питання "Скільки, на вашу думку, буде коштувати 1 гектар після відкриття ринку?" 39% усіх опитаних не змогли відповісти.

"Опитування продемонструвало, що брак знань та потреба в інформації навіть більша, ніж очікувалося. Наприклад, 19% респондентів, які відповіли, що хочуть або купити (7%), або продати (12%) землю, були навіть менш поінформовані, ніж інші опитані.

Зміна цього становища є негайним пріоритетом для забезпечення позитивних результатів земельної реформи. Інший приклад - лише 29% опитаних знають, що уряд надає фінансову підтримку фермерам для розширення виробництва, і лише 6% змогли назвати конкретну програму підтримки. Відтак, ті, хто не знають, просто втрачають таку можливість", - заявив провідний економіст Світового банку Клаус Дейнінгер.

Знання законодавства

Повідомляється також, що перевірка знань респондентів щодо земельного законодавства показала, що їхній рівень правової обізнаності з земельних питань можна оцінити як посередній.

На 14 запитань про оформлення документів на землю, оренди, продажу тощо 23% опитаних дали до 5 правильних відповідей, 55% - 6-9 правильних відповідей, а 22% - 10 та більше.

"Ці результати опитування свідчать про потребу в інформуванні та правопросвітництві, особливо через ті канали комунікації, які популярні серед певних категорій населення. Наприклад, для старших вікових груп - це національні та місцеві телеканали, преса та радіо", - сказав в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Серед респондентів дещо вищий рівень обізнаності з питань оформлення документів на землю, а нижчий - з питань оренди та продажу землі.

Потреба в інформації та канали комунікації

Інформація про останні зміни у земельному законодавстві наразі потрібна 53% опитаних, свідчать результати дослідження. При цьому, майже всі запропоновані категорії запитань однаково цікавлять респондентів: набуття та відчуження земельні ділянки (33%), приватизація та оренда (28%), оформлення документів на землю (27%).

Серед найбільш зручних способів дізнаватися інформацію про земельне законодавство 41% опитаних зазначили інтернет, третина (30%) - національні телеканали, кожен п’ятий (19%) - соціальні мережі "Фейсбук", "Інстаграм", "Твітер" тощо.

Від близького оточення хочуть дізнаватися "земельні" новини 14% респондентів. Водночас місцевим телеканалам як джерелу інформації довіряють 12% опитаних, місцевій владі та органам місцевого самоврядування - кожен десятий.

"Загалом, що молодша людина, то більше вона надає перевагу інтернету, соціальним мережам та месенджерам; що старша - всім іншим каналам інформування (окрім зовнішньої реклами).

У селах частіше відзначають, що їм зручно дізнаватися інформацію з місцевої преси, у маленьких містах та селищах міського типу - з національних телеканалів та від близького оточення, у великих містах - з інтернету", - зазначають автори дослідження.

Правоспроможність і верховенство права

Більше половини опитаних (59%) відповіли, що, ймовірно, зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо вони будуть порушені.

При цьому, майже три чверті опитаних (73%) вважають, що, ймовірно, знайдуть, де отримати хорошу пораду, якщо зіткнуться із проблемою, пов’язаною з правом приватної власності на землю. Серед тих, хто ідентифікує систему БПД як надавача правової допомоги, 77% відповіли на це запитання ствердно.

Менш впевнені у здатності захистити свої права та отримати хорошу пораду старші люди, мешканці сіл, переважно у західних регіонах країни, а також люди з нижчим рівнем обізнаності щодо земельного законодавства.

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