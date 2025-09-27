Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

92 російські дрони прямували до Польщі, але більшість збили над Україною

27 вересня 2025, 20:15
92 російські дрони прямували до Польщі, але більшість збили над Україною
Фото: УНН
Масований запуск дронів у напрямку Польщі свідчить про нову фазу гібридної війни рф.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 10 вересня рф запустила 92 безпілотники у напрямку Польщі. Українська ППО знищила більшість із них ще в повітряному просторі України, однак частина дронів могла залетіти на територію союзної держави.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня. 

За його словами, в ніч на 10 вересня росія запустила 92 ударні дрони, які, за оцінками української сторони, були спрямовані у бік Польщі. 

Зеленський зазначив, що абсолютну більшість безпілотників знищила українська протиповітряна оборона ще до того, як ті перетнули кордон.

"На прикладі одного польського кейсу: в Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, "хореографію" цього польоту", - зазначив Зеленський.

За його словами, щонайменше чотири дрони збили вже польські сили, однак головне — це спільна відповідь на нову фазу гібридної агресії рф, яка тестує обороноздатність європейських держав.

"путін перевіряє, наскільки Європа здатна захищати своє небо від сучасних дронів. І поки що він побачив, що європейці не готові до таких атак. Ми ж готові ділитися досвідом. Деякі наші фахівці поїдуть у відповідні країни, а представники інших держав приїдуть до нас", - додав президент.

Зеленський також згадав про активність російських дронів поблизу територій інших європейських країн: Норвегії, Данії, Швеції, Румунії, Польщі та країн Балтії. На його думку, Москва не лише випробовує технічні межі ППО, а й перевіряє рівень суспільної підтримки України серед громадян країн-союзниць напередодні зими.

Нагадаємо, польська влада раніше підтвердила, що вночі 10 вересня у повітряний простір країни вторглися приблизно 20 російських безпілотників, деякі з яких залетіли на глибину до 300 км від східного кордону.

 

РосіяПольщадрони

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється