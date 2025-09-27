92 російські дрони прямували до Польщі, але більшість збили над Україною

Масований запуск дронів у напрямку Польщі свідчить про нову фазу гібридної війни рф.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 10 вересня рф запустила 92 безпілотники у напрямку Польщі. Українська ППО знищила більшість із них ще в повітряному просторі України, однак частина дронів могла залетіти на територію союзної держави.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня.

За його словами, в ніч на 10 вересня росія запустила 92 ударні дрони, які, за оцінками української сторони, були спрямовані у бік Польщі.

Зеленський зазначив, що абсолютну більшість безпілотників знищила українська протиповітряна оборона ще до того, як ті перетнули кордон.

"На прикладі одного польського кейсу: в Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, "хореографію" цього польоту", - зазначив Зеленський.

За його словами, щонайменше чотири дрони збили вже польські сили, однак головне — це спільна відповідь на нову фазу гібридної агресії рф, яка тестує обороноздатність європейських держав.

"путін перевіряє, наскільки Європа здатна захищати своє небо від сучасних дронів. І поки що він побачив, що європейці не готові до таких атак. Ми ж готові ділитися досвідом. Деякі наші фахівці поїдуть у відповідні країни, а представники інших держав приїдуть до нас", - додав президент.

Зеленський також згадав про активність російських дронів поблизу територій інших європейських країн: Норвегії, Данії, Швеції, Румунії, Польщі та країн Балтії. На його думку, Москва не лише випробовує технічні межі ППО, а й перевіряє рівень суспільної підтримки України серед громадян країн-союзниць напередодні зими.

Нагадаємо, польська влада раніше підтвердила, що вночі 10 вересня у повітряний простір країни вторглися приблизно 20 російських безпілотників, деякі з яких залетіли на глибину до 300 км від східного кордону.