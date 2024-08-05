Аби уникнути призову в армію в Україні 800 тисяч чоловіків пішли у "підпілля" – FT

Новий наступ росіян цього року змушує ще більше людей переїхати.

На тлі триваючої мобілізації голова парламентського комітету з економічних питань Дмитро Наталуха заявив, що з початку повномасштабної війни компанії втратили в середньому 10-20% своєї робочої сили через призов або еміграцію. Новий наступ росіян цього року змушує ще більше людей переїхати.

Про це він розповів Financial Times.

За його словами, дедалі більше підприємств в Україні закриватиметься через брак ресурсів. Це негативно вплине на економіку. Очікується, що до кінця вересня ситуація може досягти критичної точки.

"Ви можете мобілізувати 1 мільйон людей, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, то в цьому немає сенсу. Армія буде беззахисною, якщо економіка впаде", - підкреслив депутат.