Аби уникнути призову в армію в Україні 800 тисяч чоловіків пішли у "підпілля" – FT
05 серпня 2024, 08:33
Фото: Володимир Скоростецький / facebook.com
Новий наступ росіян цього року змушує ще більше людей переїхати.
На тлі триваючої мобілізації голова парламентського комітету з економічних питань Дмитро Наталуха заявив, що з початку повномасштабної війни компанії втратили в середньому 10-20% своєї робочої сили через призов або еміграцію. Новий наступ росіян цього року змушує ще більше людей переїхати.
Про це він розповів Financial Times.
За його словами, дедалі більше підприємств в Україні закриватиметься через брак ресурсів. Це негативно вплине на економіку. Очікується, що до кінця вересня ситуація може досягти критичної точки.
"Ви можете мобілізувати 1 мільйон людей, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, то в цьому немає сенсу. Армія буде беззахисною, якщо економіка впаде", - підкреслив депутат.
Водночас ухвалення законопроєкту про економічне бронювання дасть змогу зберегти на місцях 895 тисяч осіб і принесе військовим близько 200 мільйонів гривень.
"Ці гроші не залежать від того, в якому настрої прокинеться Віктор Орбан або хто стане наступним президентом США", - пояснив Наталуха, натякаючи на неодноразові затримки допомоги ЄС через прем'єр-міністра Угорщини.
Однак така пропозиція викликає багато суперечок і критики на тлі дефіциту солдатів на фронті. Водночас система призову, заснована на фінансах, виглядає як несправедлива.
За словами Наталухи, близько 800 000 чоловіків пішли в "підпілля", щоб уникнути армії, змінивши адресу і влаштувавшись на роботу за готівку. Це призводить до того, що співробітники ТЦК частіше стали націлюватися на компанії, в яких працівники фізично присутні.
"Потрібно пояснювати людям, що в умовах війни та економічної кризи не можна не ухвалювати важких, непопулярних рішень", - підкреслив співзасновник і генеральний директор Monobank Олег Гороховський.
Він зазначив, що в умовах нав'язаної рф війни на виснаження, в якій ресурси агресора перевершують українські, "йдеться не про справедливість, а про ефективність". Як бізнесмен пояснює, висококваліфікований програміст у банку чи онлайн-маркетплейсі буде кориснішим у тилу України, ніж якби його було направлено на передову.
Наталуха додає, що "ви не можете виграти війну просто по справедливості. Війна несправедлива сама по собі".