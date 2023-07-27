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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена готова нагадати про необхідність дотримання стелі цін на нафту рф – Reuters

27 липня 2023, 11:19
Адміністрація Байдена готова нагадати про необхідність дотримання стелі цін на нафту рф – Reuters
Очікується, що США використовуватимуть "м'яку" тактику, замість погроз суворих заходів проти потенційних порушників.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова розширити контакти із західними торговими будинками, страховиками та власниками танкерів. Їм нагадають про необхідність дотримуватися цінової межі "Великої сімки" на російську нафту, оскільки вона торгується вище за цей рівень.

Про це повідомляє Reuters.

Такий підхід відображає бажання Вашингтона спонукати покупців дотримуватись ліміту в 60 доларів за барель, запровадженого у грудні минулого року країнами G7, Європейським Союзом та Австралією для морського експорту російської нафти у відповідь на вторгнення Росії до України.

Очікується, що адміністрація використатиме "м'яку" тактику замість широко поширених загроз застосування жорстких заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може призвести до перевороту на енергетичних ринках, заявили вони.

"Початковий задум з боку Мінфіну - виявити м'якість, не вдаряти молотом по танкерам і власникам танкерів, а тихо примушувати листами, телефонними дзвінками", - сказало джерело, знайоме з думкою адміністрації. з питання.

За словами джерела, офіційні особи США, швидше за все, збільшать контакти з торговими будинками, власниками танкерів, страховиками та іншими, нагадуючи їм, що якщо використовуються західні морські служби, необхідно зберігати свідчення про те, що російську нафту купили за ціною менше 60 доларів. .

Джерело в адміністрації Байдена сказало, що такі розмови з постачальниками послуг про їхні вимоги були постійними під час запровадження обмежень.

"У нас вже були такі розмови, і вони продовжуватимуться", - сказало джерело.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

За даними Reuters, російська нафта марки Urals торгується на рівні або вище за межу протягом майже двох тижнів. Мінфін використовує середньомісячні ціни для розрахунку ціни Urals, а це означає, що може пройти деякий час, перш ніж ціна на російську нафту може вважатися дорожчою за встановлену межу.

Адміністрація США, однак, налаштована діяти повільно, побоюючись викликати коливання на ринку, які можуть спричинити зростання світових цін на нафту. Вона не хоче надто різко реагувати на загрози примусового виконання та ризикувати підвищенням світових цін на нафту, втручаючись у рух нафти, сказало анонімне джерело.

Високі споживчі ціни на енергоносії є політичним ризиком для президента Джо Байдена, який претендує на переобрання у 2024 році.

Обмеження завжди мало дві мети: скорочення доходів росії від експорту нафти і забезпечення того, щоб нафта продовжувала надходити на світові ринки. Адміністрація запевняє, що стеля ефективна.

Інше джерело в уряді США сказало, що ціна на нафту марки Urals висока через нещодавні угоди з деякими країнами. За словами джерела, такі продажі, в основному в Індію та Китай, коштують росії дорого. росії доводиться витрачати гроші на флот танкерів-примар та інші витрати, щоб доставляти нафту на великі відстані, а не трубопроводами до Європи.

Адейемо сказав минулого місяця, що російський центральний банк гарантував близько 9 млрд доларів у рамках схеми перестрахування, покликаної замінити західне перестрахування через цінову межу гроші, які кремль не може інвестувати в зброю для ведення війни в Україні.

Державний департамент "уважно стежить за всіма суднами, які займаються навантаженням сирої нафти та нафтопродуктів з росії, а також за можливим ухиленням або недотриманням вимог, включаючи використання шахрайських практик для доступу до коаліційних послуг для нафти, що торгується понад межі", сказав прес-секретар.

СШАнафтаціна

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