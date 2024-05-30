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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена не підтверджує повідомлення про те, що Ізраїль використовував американську зброю під час удару по Рафаху

30 травня 2024, 17:08
Адміністрація Байдена не підтверджує повідомлення про те, що Ізраїль використовував американську зброю під час удару по Рафаху
Фото: УНН
Речник Білого дому зазначив, що Ізраїль вже публічно заявляв, що використовував високоточні керовані боєприпаси з корисним навантаженням близько 17 кг.

Адміністрація Байдена в середу 29 травня відмовилася підтвердити, що Ізраїль використовував американські бомби під час удару по наметовому містечку в Рафаху, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей.

Про це пише The Hill.

CNN першим повідомив, що на місці події були знайдені залишки американської бомби малого діаметру GBU-39, згідно з висновками чотирьох експертів з вибухової зброї, які переглянули відео, поширене в соціальних мережах. Газета The New York Times також повідомляла, що під час удару були використані бомби GBU-39, які розробляються і продаються в США.

"Ми не збираємося говорити про індивідуальне завантаження корисного вантажу на окремих ізраїльських літаках. [Ізраїльські військові] повинні говорити про проведення цієї конкретної операції, і це включає в себе обговорення того, що було використано", — заявив вчора 29 травня речник Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі додав, що Ізраїль вже публічно заявляв, що використовував високоточні керовані боєприпаси з корисним навантаженням близько 17 кг, що, якщо це правда, "безумовно, свідчить про бажання бути більш обдуманим і більш точним у своєму націлюванні". Натомість заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що вона не знає який тип боєприпасів був використаний під час авіаудару по наметовому містечку в Рафаху.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї Ізраїлю, а нещодавній пакет зовнішньої допомоги, що включає 26 мільярдів доларів на вирішення конфлікту між Ізраїлем і Хамас, в тому числі 15 мільярдів доларів на летальну допомогу ізраїльським військовим, був підписаний президентом Байденом минулого місяця. Підтримка з боку Вашингтона продовжується навіть тоді, коли на міжнародному рівні лунають заклики до Байдена чинити тиск на Ізраїль з метою припинення загибелі палестинського цивільного населення.

СШАІзраїльРафахДжон Кірбі

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