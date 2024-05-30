Адміністрація Байдена не підтверджує повідомлення про те, що Ізраїль використовував американську зброю під час удару по Рафаху

Речник Білого дому зазначив, що Ізраїль вже публічно заявляв, що використовував високоточні керовані боєприпаси з корисним навантаженням близько 17 кг.

Адміністрація Байдена в середу 29 травня відмовилася підтвердити, що Ізраїль використовував американські бомби під час удару по наметовому містечку в Рафаху, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей.

Про це пише The Hill.

CNN першим повідомив, що на місці події були знайдені залишки американської бомби малого діаметру GBU-39, згідно з висновками чотирьох експертів з вибухової зброї, які переглянули відео, поширене в соціальних мережах. Газета The New York Times також повідомляла, що під час удару були використані бомби GBU-39, які розробляються і продаються в США.

"Ми не збираємося говорити про індивідуальне завантаження корисного вантажу на окремих ізраїльських літаках. [Ізраїльські військові] повинні говорити про проведення цієї конкретної операції, і це включає в себе обговорення того, що було використано", — заявив вчора 29 травня речник Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі додав, що Ізраїль вже публічно заявляв, що використовував високоточні керовані боєприпаси з корисним навантаженням близько 17 кг, що, якщо це правда, "безумовно, свідчить про бажання бути більш обдуманим і більш точним у своєму націлюванні". Натомість заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що вона не знає який тип боєприпасів був використаний під час авіаудару по наметовому містечку в Рафаху.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї Ізраїлю, а нещодавній пакет зовнішньої допомоги, що включає 26 мільярдів доларів на вирішення конфлікту між Ізраїлем і Хамас, в тому числі 15 мільярдів доларів на летальну допомогу ізраїльським військовим, був підписаний президентом Байденом минулого місяця. Підтримка з боку Вашингтона продовжується навіть тоді, коли на міжнародному рівні лунають заклики до Байдена чинити тиск на Ізраїль з метою припинення загибелі палестинського цивільного населення.