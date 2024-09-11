Адміністрація Байдена розділилася щодо питання використання Україною американської зброї на території росії

Держдеп більш схильний підтримати прохання Києва, тоді як Пентагон і розвідувальне співтовариство США застерігають від розгортання далекобійної зброї.

Президент США Джо Байден заявив, що запит України на використання зброї, наданої Штатами, для ударів по російській території “опрацьовується”.

Така заява Байдена пролунала, коли його уряд розділився в думках: більш відкритий до прохання Києва Державний департамент “протистоїть” Пентагону й розвідувальному співтовариству США.

Про це повідомляє FT.

"Ми працюємо над цим прямо зараз", - сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів, чи дозволить він Україні використовувати ATACMS для ураження об'єктів на території росії.

Український президент Володимир Зеленський неодноразово закликав зняти обмеження на постачання західних озброєнь великої дальності, щоб його військові могли бити по російських аеродромах і пускових установках ракет, а також по складах боєприпасів, сховищах пального, центрах командування й управління, які мають вирішальне значення для війни москви.

Останніми місяцями Вашингтон дещо відійшов від повної заборони на використання наданої США зброї на російській території, дозволивши Україні розгортати її для оборонних ударів.

Але Зеленський тисне на Штати й інші західні країни, щоб ті дозволили використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб росії, щоб підвищити для тамтешнього диктатора владіміра путіна ціну вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі цього тижня відвідає Україну, щоб зустрітися із Зеленським, обговорити його запит і продемонструвати підтримку.

"Ми будемо уважно слухати наших українських партнерів. Ми обидва будемо звітувати перед [британським] прем'єр-міністром, перед президентом Байденом найближчими днями", - сказав Блінкен, додавши, що Байден обговорить це питання з британським прем'єром Кіром Стармером, коли той відвідає Вашингтон у п'ятницю, 13 вересня.

За даними Axios, під час візиту до Києва 11 вересня Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб рф американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Британія закликала США надати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї в глибині росії, і вважає, що Київ повинен мати можливість бити по російських об'єктах і активах. Схвалення США необхідне для того, щоб Київ зміг використовувати ракети Storm Shadow, надані Лондоном, для дальніх ударів по території рф.

Хоча Державний департамент США більш сприйнятливий до аргументів України та багатьох її західних союзників, Пентагон і розвідувальне співтовариство Штатів застерігають від використання зброї далекого радіусу дії по росії.

За останніми оцінками, 90% російських літаків були перебазовані на аеродроми за межами досяжності ATACMS.

"Я не вірю, що одна конкретна можливість буде вирішальною… Ми знаємо, що росіяни фактично перемістили свої літаки", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні контактної групи з питань оборони України в Німеччині минулого тижня.

Він додав, що Україна може атакувати стратегічні об'єкти на території рф за допомогою власних безпілотників та іншої зброї вітчизняного виробництва.

Представники американського оборонного відомства кажуть, що Київ повинен пріоритетно використовувати надану союзниками зброю для захисту східних і північних регіонів України, а також для збереження доступу до Чорного моря й тиску на російські війська в Криму.