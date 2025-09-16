Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Адміністрація Трампа: США та Китай досягли попередньої угоди щодо TikTok

16 вересня 2025, 10:27
Адміністрація Трампа: США та Китай досягли попередньої угоди щодо TikTok
TikTok
В межах домовленості TikTok має відповідати вимогам національної безпеки США.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про досягнення рамкової угоди з Китаєм щодо подальшої роботи TikTok у США. Переговори тривали кілька років і стали одним із ключових питань у сфері національної безпеки та цифрового суверенітету.

Про це інформує телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угоду ще мають остаточно узгодити лідери обох країн під час майбутньої розмови — телефонні переговори Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на п’ятницю. Ця розмова може стати основою для повноформатної зустрічі лідерів США і Китаю, яку сторони обговорювали протягом останніх місяців.

"Президент Трамп відіграв ключову роль у досягненні цієї домовленості. Без його лідерства та прямої участі укласти угоду було б неможливо", - наголосив Бессент.

Зазначимо, що американська сторона наполягає, що в межах домовленості TikTok має відповідати вимогам національної безпеки США. За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, рамкова угода передбачає:

  • забезпечення прозорості в обробці даних американських користувачів,

  • можливе довірене управління даними,

  • дотримання вимог до інтелектуальної власності, включно з ліцензуванням алгоритмів.

"Ми уклали угоду, яка є чесною щодо Китаю, але національні інтереси США  на першому місці", - додав Грір.

Проте китайський головний торговий переговорник Лі Ченган, заступник міністра торгівлі КНР, підтвердив досягнення базової згоди щодо TikTok. За його словами, сторони провели "відвертий і глибокий обмін", результатом якого стало порозуміння про:

  • співпрацю у сфері цифрових платформ,

  • зниження інвестиційних бар’єрів,

  • уникнення політизації технологічних питань.

Також Лі підкреслив, що Китай не поступатиметься своїми принципами чи інтересами компаній заради домовленості.

 

