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Аеропорти рф у Сибіру та на Далекому Сході почали закуповувати захист від безпілотників

04 вересня 2024, 16:51
Аеропорти рф у Сибіру та на Далекому Сході почали закуповувати захист від безпілотників
Фото: aviatablo.ru
Тендери оголошено красноярським аеропортом "Омеляново" та летовищем Южно-Сахалінська.
російські аеропорти в Сибіру та на Далекому Сході почали закуповувати захист від безпілотників.
 
Про це повідовляє Baza.
 
За даними видання, 9 серпня красноярський аеропорт "Омеляново" оголосив тендер на закупівлю обладнання для виявлення та придушення БПЛА: двох детекторів (типу "Булат") та двох антидронових рушниць (типу "Айрат"). На це було виділено 882 тисячі рублів.
 
"Аеропорт Южно-Сахалінська оголосив тендер 12 серпня - там хочуть встановити дорогий апаратно-програмний комплекс виявлення та протидії БПЛА, який включає радіолокаційно-оптичну систему, станцію кругового огляду, інтегровану систему спостереження та інші антибезпілотні речі. Максимальна ціна контракту – 294 мільйони рублів", - йдетьтся у повідомленні.
 
Видання нагадує, що 24 серпня безпілотник атакував аеропорт Бєлгорода — БПЛА влетів у будівлю командно-диспетчерського пункту та вибухнув, у результаті було пошкоджено обшивку та розбито вікна.
 
"Атаки на цивільні аеропорти поки що рідкість - зазвичай безпілотники мають на меті військові аеродроми. До Южно-Сахалінська БПЛА поки що не долітали", - резюмує ЗМІ.

 

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