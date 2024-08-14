Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Алжирець напав на центр для біженців у Берліні і поранив сімох людей

14 серпня 2024, 21:55
Алжирець напав на центр для біженців у Берліні і поранив сімох людей
Фото: cacds.org.ua
В результаті нападу семеро людей зазнали ножових поранень.
Поліція затримала підозрюваного у нападі на центр для біженців у Берліні 21-річного чоловіка.
 
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.
 
В результаті нападу семеро людей зазнали ножових поранень. 
 
Серед них - двоє громадян Німеччини (охоронець і відвідувач), та п'ятеро громадян Молдови. Серед них - 15-річна дитина. Попередньо, їх життю нічого не загрожує.
 
Поранення також отримав і підозрюваний у скоєнні злочину алжирець. 
 
Наразі причина нападу не з'ясована.
 
За інформацією правоохоронців, хлопець посварився з гостем за межами будинку, після чого вдарив 38-річного чоловіка. Коли 62-річний охоронець намагався вгамувати конфлікт, він також отримав удар.
 
У Державному управлінні у справах біженців повідомили, що затриманому за підозрою в нападі загрожувала депортація.

 

Берлінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Cуспільство
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 00:42
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється