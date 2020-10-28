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Американка прикидалася прокурором, щоб зняти з себе обвинувачення. Але її викрив судмедексперт

Хотіла зняти з себе обвинувачення у справі про опіку над дитиною, зберігання наркотиків та про відмову від сплати мита за подачу позову проти округу.
33-річній Лізі Лендон із Нью-Гемпшеру висунули обвинувачення у тому, що вона видавала себе за прокурора та подала до суду фейкові документи, щоб зняти з себе ж обвинувачення в інших кримінальних справах.
Американка прикидалася прокурором, щоб зняти з себе обвинувачення. Але її викрив судмедексперт Фото: bbc.co.uk

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на New Hampshier Union Leader.

Тепер їй висунули обвинувачення у фальсифікації даних про особу та шість звинувачень у підробці речових доказів.

Уже справжні прокурори стверджують, що Лендон подала фейкові документи у трьох різних судових справах, які розглядали у листопаді та грудні 2019 року. Її план провалився через судмедексперта, який мав перевірити її стан.

Експерт помітив, що з дівчини вже зняли всі обвинувачення, тому він сконтактував із прокурорами, які знаються у справах, чи потрібна ще експертиза.

Документи про зняті обвинувачення містили позначку nolle prosequi, тобто відмова прокурора від обвинувачень, а подав ці документи начебто помічник прокурора Патріс Касіан. Тоді у прокуратурі зрозуміли, що зняли обвинувачення незаконно.

Лендон хотіла зняти з себе обвинувачення у справі про опіку над дитиною, зберігання наркотиків та про відмову від сплати мита за подачу позову проти округу.

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28 10 2020 15:39
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