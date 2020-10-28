Американка прикидалася прокурором, щоб зняти з себе обвинувачення. Але її викрив судмедексперт
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на New Hampshier Union Leader.
Тепер їй висунули обвинувачення у фальсифікації даних про особу та шість звинувачень у підробці речових доказів.
Уже справжні прокурори стверджують, що Лендон подала фейкові документи у трьох різних судових справах, які розглядали у листопаді та грудні 2019 року. Її план провалився через судмедексперта, який мав перевірити її стан.
Експерт помітив, що з дівчини вже зняли всі обвинувачення, тому він сконтактував із прокурорами, які знаються у справах, чи потрібна ще експертиза.
Документи про зняті обвинувачення містили позначку nolle prosequi, тобто відмова прокурора від обвинувачень, а подав ці документи начебто помічник прокурора Патріс Касіан. Тоді у прокуратурі зрозуміли, що зняли обвинувачення незаконно.
Лендон хотіла зняти з себе обвинувачення у справі про опіку над дитиною, зберігання наркотиків та про відмову від сплати мита за подачу позову проти округу.
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