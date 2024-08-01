Американський генерал розкрив, чого Україні чекати від F-16
01 серпня 2024, 10:57
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Гекер зауважив, що для повної інтеграції українських Повітряних сил в західну систему необхідно десятиліття.
Винищувачі F-16 не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над потужною протиповітряною обороною росії, але вони дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси.
Про це заявив старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер під час заходу Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, передає Air & Space Forces Magazine.
"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він.
Західні союзники сигналізували про неминуче прибуття F-16 найближчими тижнями, але на сьогодні Україна не коментує, чи отримала їх. Плани обслуговування та озброєння цих літаків були менш ясними. 30 липня The Wall Street Journal повідомила, що Україна отримає:
ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder;
протирадіаційні ракети AGM-88 HARM;
бомби великої дальності та малого діаметра JDAM.
"У них вони вже є. Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично випустити їх із літака, для якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо", - сказав Гекер, очевидно, маючи на увазі боєприпаси "повітря-поверхня", хоча він не сказав, яку саме зброю Київ отримає для літаків.
Україна встановила HARM на своїх літаках виробництва для націлювання на радіолокаційні об’єкти, але без можливості динамічно змінювати цілі. Удосконалені капсули націлювання зброї на F-16 дозволили б використовувати HARM більш гнучко з більшою точністю. Навіть базовий F-16 забезпечує модернізацію нинішніх українських літаків.
"Це збільшить можливості", - сказав Гекер.
Нинішні запаси AMRAAM і AIM-9 у Києва були адаптовані як ракети-перехоплювачі "земля-повітря" для використання системами протиповітряної оборони, хоча США не повідомляють, які саме варіанти вони надали. Хоча Гекер конкретно не обговорював зброю "повітря-повітря", журнал Air & Space Forces раніше повідомляв, що AMRAAM будуть варіантом для українських F-16 .
Також незрозуміло, чи дозволять США та їхні союзники Україні націлювати свою нову зброю на об’єкти в росії. США дозволили Україні використовувати американську зброю в росії лише в обмежених випадках. Відомо лише те, що йде озброєння.
"Кілька країн взяли на себе зобов’язання... забезпечити боєприпаси, необхідні для оснащення F-16. Це великий крок вперед", – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.