Американський генерал розкрив, чого Україні чекати від F-16

Гекер зауважив, що для повної інтеграції українських Повітряних сил в західну систему необхідно десятиліття.

Винищувачі F-16 не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над потужною протиповітряною обороною росії, але вони дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси.

Про це заявив старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер під час заходу Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, передає Air & Space Forces Magazine.

"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він.