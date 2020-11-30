Американський словник обрав словом року "пандемію"

У березні його шукали на 4000% разів частіше, ніж торік

Запити щодо "пандемії" тільки зростали і у березні, коли більшість країн закрили кордони і ввели жорсткий карантин, слово шукали в середньому на 4000% у порівнянні з 2019 роком.

Укладачі словника зазначають, що з 20 січня поступово зростала кількість запитів зі словом "пандемія", повідомляє "Громадське". Перший сплеск пошуку слова стався 3 лютого, коли у США виписали з лікарні першого пацієнта з COVID-19. Того дня це слово шукали на 1621% частіше, ніж у цей же день рік тому.

Запити щодо "пандемії" тільки зростали і у березні, коли більшість країн закрили кордони і ввели жорсткий карантин, слово шукали в середньому на 4000% у порівнянні з 2019 роком.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно назвали COVID-19 пандемією і саме тоді це слово користувачі шукали найчастіше. Кількість запитів щодо слова "пандемія" зросла на 115 806% у порівнянні з 2019 роком. Як кажуть укладачі, це слово досі залишається дуже популярним.

У коментарі AP головний редактор словника Пітер Соколовський розповів, що їхній вибір слова навряд когось здивував. Також редактор припустив, що слово "пандемія" шукали не тільки тому, що не знали значення слова, а для того, щоб дізнатися більше деталей про ситуацію та почуватися спокійніше.

Слова, які потрапили у топ-10

У десятку найпопулярніших слів року потрапили "коронавірус", "defund" (припинити фінансування, стало популярне на тлі антирасистських протестів), "Мамба" (прізвисько американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув 26 січня), "Kraken" (міфічне скандинавське морське чудовисько), "карантин", "Antebellum" (назва американського гурту), "Schadenfreude" (радість через біду в інших), "безсимптомний", "irregardless" (попри щось), "ікона" (стосовно визначних людей) та "malarkey" (нещира розмова).

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