Коронавірус та імпічмент: Оксфордський словник не зміг обрати головне слово 2020 року

Оксфордський словник англійської мови не зміг виділити тільки одне дуже важливе слово 2020 року, опублікувавши замість цього цілий ряд понять.

Як пише "Громадське" це зазначено на офіційному сайті словника, який традиційно в листопаді називає свою версію "слова року".

"Англійська мова, як і всі ми, була змушена швидко адаптуватися в цьому році. З огляду на феноменальний масштаб змін і розвиток мови протягом 2020 року, в Oxford Languages прийшли до висновку, що його не можна чітко описати одним словом", - йдеться в заяві.

Оксфордські лексикографи розмістили слова в календарі 2020 року, зазначивши найбільш згадувані, залежно від тих чи інших подій. Так, в січні, коли Австралія була охоплена пожежами, таким стало слово bushfire - "руйнівна лісова пожежа".

Там же слово "імпічмент" - через те, що в першому місяці 2020 року в Сенаті Конгресу США в межах процедури імпічменту президента Дональда Трампа почали розглядати звинувачення, висунуті щодо американського лідера.

Навесні в список слів і виразів увійшли кілька понять, пов'язаних з пандемією, що вразила в цьому році планету і змінила уклад життя мільярдів людей. Це coronavirus, COVID-19, lockdown (примусові карантинні заходи), social distancing ("соціальне дистанціювання") та reopening ("відновлення").

Також лексикографи відзначили прикметник "білоруський" як одне зі слів серпня 2020 року - через переобрання в Білорусії Олександра Лукашенка на шостий президентський термін.

А ось видавці тлумачних словників англійської мови Collins English Dictionary назвали словом 2020 року - "локдаун". На вебсайтах, у книгах, газетах, а також на телебаченні та радіо використання цього слова збільшилося на 6000%.

А як було торік?

Минулого року Оксфордський словник виділив словосполучення "надзвичайна кліматична ситуація" (climate emergency). Словник пояснює словосполучення як ситуацію, в якій потрібно терміново діяти, щоб зупинити глобальне потепління та запобігти невідворотній шкоді навколишньому середовищу.

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