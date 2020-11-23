Коронавірус та імпічмент: Оксфордський словник не зміг обрати головне слово 2020 року
Як пише "Громадське" це зазначено на офіційному сайті словника, який традиційно в листопаді називає свою версію "слова року".
"Англійська мова, як і всі ми, була змушена швидко адаптуватися в цьому році. З огляду на феноменальний масштаб змін і розвиток мови протягом 2020 року, в Oxford Languages прийшли до висновку, що його не можна чітко описати одним словом", - йдеться в заяві.
Оксфордські лексикографи розмістили слова в календарі 2020 року, зазначивши найбільш згадувані, залежно від тих чи інших подій. Так, в січні, коли Австралія була охоплена пожежами, таким стало слово bushfire - "руйнівна лісова пожежа".
Там же слово "імпічмент" - через те, що в першому місяці 2020 року в Сенаті Конгресу США в межах процедури імпічменту президента Дональда Трампа почали розглядати звинувачення, висунуті щодо американського лідера.
Навесні в список слів і виразів увійшли кілька понять, пов'язаних з пандемією, що вразила в цьому році планету і змінила уклад життя мільярдів людей. Це coronavirus, COVID-19, lockdown (примусові карантинні заходи), social distancing ("соціальне дистанціювання") та reopening ("відновлення").
Також лексикографи відзначили прикметник "білоруський" як одне зі слів серпня 2020 року - через переобрання в Білорусії Олександра Лукашенка на шостий президентський термін.
А ось видавці тлумачних словників англійської мови Collins English Dictionary назвали словом 2020 року - "локдаун". На вебсайтах, у книгах, газетах, а також на телебаченні та радіо використання цього слова збільшилося на 6000%.
А як було торік?
Минулого року Оксфордський словник виділив словосполучення "надзвичайна кліматична ситуація" (climate emergency). Словник пояснює словосполучення як ситуацію, в якій потрібно терміново діяти, щоб зупинити глобальне потепління та запобігти невідворотній шкоді навколишньому середовищу.
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