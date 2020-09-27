Аналіз крові допоможе визначити, як пацієнт відреагує на лікування плацебо - вчені

Дослідники з Мюнхенського університету виявили різницю у білковому складі крові пацієнтів, які піддавалися лікуванню плацебо, і тих, хто йому не піддавався.

Своє дослідження біологи опублікували в журналі PLoS ONE, зазначає "Громадське".

Що таке плацебо?

Це будь-яка симуляція лікування хворого, яку проводять без його відома. Це може бути застосування таблеток без дієвої речовини, уколи соляного розчину або імітація медичних процедур. Відомо, що таке «несправжнє» лікування, може призводити на справжніх фізіологічних поліпшень.

Попри те, що ефекту плацебо присвячено багато досліджень і його активно застосовують в клінічних випробуваннях (наприклад, вакцини від COVID-19), його механізм досі не повністю пояснений.

Що зробили ці вчені?

Вони вирішили дослідити зв'язок ефекту плацебо з білковим складом крові. Для цього вчені заколисати 100 здорових пацієнтів на спеціальних кріслах, щоб викликати у людей нудоту. Пацієнтів поділили на три групи: 60 людей "лікували" плацебо, 10 - справжніми препаратами від нудоти, а 30 - не лікували зовсім.

Дослідники забирали у пацієнтів плазму для аналізу, учасники експерименту повідомляли дослідникам, наскільки сильно їх заколисало. Надалі зміни фіксували за ступенем нудоти, ускладнення руху й активності кишківника.

Серед 60 пацієнтів групи плацебо 39 показали поліпшення в лікуванні нудоти, а в групі без лікування - всього 5 з 30. Щоб дослідити склад плазми крові пацієнтів, дослідники використовували метод мас-спектрометрії. Для цього всі молекули в розчині плазми іонізували й розігнали в мас-спектрометрі.

Що вони виявили?

Всього виявили 711 білків, з яких 74 значно відрізнялися між групами з плацебо і без. Щоб дослідити механізми ефекту плацебо, вчені провели біоінформатичний аналіз всіх білків. Вони з'ясували, що їхні гени належать до функціональної групи системи комплементу - ферментів, які виконують в крові захисну функцію і беруть участь в імунній відповіді.

На основі цих даних учені створили біоінформаційну модель, яка здатна передбачати реакцію на плацебо за вмістом білків в крові. Дослідження крові пацієнтів проводити не важко, тому така система може виявитися корисною для клінічних випробувань, в яких є плацебо.

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