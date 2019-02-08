Apple тимчасово припинила передавати записи користувачів Siri стороннім компаніям

В Apple відзначили, що переглянуть програму контролю якості Siri. Компанія пообіцяла випустити оновлення, яке дозволить користувачам самим обирати, хочуть вони відправляти запити на перевірку чи ні

Apple призупинила програму контролю якості Siri, за якою співробітники Apple і сторонні компанії прослуховують запити користувачів до голосового помічника.

У кінці липня 2019 року один із підрядників Apple розповів виданню The Guardian, що до співробітників часто потрапляють записи із метаданими, зокрема контактами користувача, місцем розташування під час запису, історією пошуку та іншим. Незважаючи на те, що практика прослуховування частини голосових запитів поширена і застосовується іншими компаніями, зокрема Amazon і Google, цей випадок викликав чималий суспільний інтерес. Імовірно, саме через це через кілька днів компанія оголосила, що тимчасово призупинила програму оцінки якості роботи Siri по всьому світу, повідомляє The Verge із посиланням на заяву компанії.

Представник Apple повідомив, що підрядники прослуховували менше 1% від голосових запитів, а самі записи тривали кілька секунд. Фахівці не мали доступу до інформації про Apple ID користувача, чий запит прослуховували. Вони оцінювали, запустили Siri навмисно або помилково, і стежили, чи доречно помічник відповідав на поставлені запитання.

В Apple також відзначили, що переглянуть програму контролю якості Siri. Компанія пообіцяла випустити оновлення, яке дозволить користувачам самим обирати, хочуть вони відправляти запити на перевірку чи ні.

Раніше Федеральна торгова комісія США (FTC) вирішила оштрафувати Facebook на рекордні 5 мільярдів доларів через витоки даних користувачів. Окрім штрафу, в рамках угоди із владою засновник компанії Марк Цукерберг також буде нести особисту відповідальність за дотримання вимог конфіденційності. У разі недотримання цих норм компанією Facebook його можуть притягнути до відповідальності, зокрема кримінальної.

Нагадаємо, що нещодавно Apple презентувала віртуальну кредитну карту Apple Card.