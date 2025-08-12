Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Маск звинувачує Apple у монополії та обіцяє судову боротьбу

12 серпня 2025, 10:59
Маск звинувачує Apple у монополії та обіцяє судову боротьбу
Фото: з вільних джерел
За словами Маска, Apple унеможливлює вихід будь-якого додатка, крім ChatGPT, на перше місце в AppStore.

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його стартап у сфері штучного інтелекту xAI готує позов проти Apple.

Про це повідомляє Reuters.

Маск звинувачує компанію у порушенні антимонопольного законодавства через управління рейтингами App Store.

"Apple поводиться таким чином, що жодна компанія зі штучного інтелекту, окрім OpenAI, не зможе досягти першого місця в App Store, що є однозначним порушенням антимонопольного законодавства. xAI негайно вживе правових заходів", – написав Маск на платформі X.

Наразі ChatGPT займає перше місце у розділі “Найпопулярніші безкоштовні додатки” в App Store для iPhone у США та інших країнах. Додаток Grok від xAI перебуває на п’ятій позиції, тоді як чат-бот Gemini від Google – на 57-й. За даними Sensor Tower, ChatGPT також очолює рейтинги в Google Play Store.

Відомо, що Apple має партнерство з OpenAI. Компанія інтегрує ChatGPT в iPhone, iPad та комп’ютери Mac. 

"Гей, @Apple App Store, чому ти відмовляєшся додати X чи Grok до розділу Must have, якщо X – це новинний додаток №1 у світі, а Grok – №5 серед усіх додатків? Ви граєтеся в політику?", – Маск звернувся до Apple у ще одному дописі.

Його заява пролунала на тлі посиленої уваги регуляторів і конкурентів до контролю Apple над App Store. У квітні суд у США постановив, що Apple порушила вимоги надати розробникам більше можливостей для конкуренції в App Store, і передав компанію на розслідування федеральним прокурорам за підозрою в кримінальному зневажанні суду. Справу ініціювала компанія Epic Games, розробник відеогри Fortnite.

Керівництво Apple анонсувало значне збільшення інвестицій у сферу штучного інтелекту (ШІ), що може змінити традиційну ощадливу стратегію компанії. Такий крок є відповіддю на відставання від лідерів ринку, зокрема Google та Microsoft, які вже витратили десятки мільярдів доларів на розвиток ШІ. За словами генерального директора Тіма Кука, Apple розглядає можливість придбання великих компаній і планує значно збільшити витрати на розбудову дата-центрів.

