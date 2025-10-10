Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Арабські країни проігнорували запланований у москві саміт із путіним

10 жовтня 2025, 17:21
Арабські країни проігнорували запланований у москві саміт із путіним
з вільних джерел
Саміт мав продемонструвати Заходу, що москва нібито користується підтримкою арабського світу.

російський диктатор владімір путін був змушений скасувати запланований на 15 жовтня у москві саміт "російсько-арабської дружби", оскільки більшість лідерів арабських країн відмовилися брати в ньому участь.

Як повідомляє Bloomberg, форум готували ще з квітня, запрошуючи представників 22 держав під гаслом "Співпраця заради миру, стабільності та безпеки". Саміт мав продемонструвати Заходу, що москва нібито користується підтримкою арабського світу.

Однак станом на 7 жовтня участь підтвердили лише кілька країн, серед них — Сирія. Натомість ключові гравці регіону, включно з кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном і президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, відмовилися приїжджати до москви.

Через провал дипломатичних зусиль кремль оголосив, що саміт «перенесено» — нібито через реалізацію мирної ініціативи між Ізраїлем і Хамас, запропонованої президентом США Дональдом Трампом. Помічник путіна Юрій Ушаков заявив, що дата проведення залежатиме від "позиції арабських друзів", а сам путін спробував представити це як власну ініціативу.

За даними Bloomberg, відмова лідерів арабських країн свідчить про ослаблення позицій росії на Близькому Сході. Більшість арабських держав нині прагнуть налагодити відносини з Вашингтоном і не бажають асоціювати себе з кремлем, який загруз у війні проти України.

Політолог Андрій Колесников пояснив, що путін намагався показати себе лідером «глобальної більшості», але без підтримки арабського світу ці плани провалилися.

РосіяВладімір ПутінсамітАрабські країни

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється