Арабські країни проігнорували запланований у москві саміт із путіним

російський диктатор владімір путін був змушений скасувати запланований на 15 жовтня у москві саміт "російсько-арабської дружби", оскільки більшість лідерів арабських країн відмовилися брати в ньому участь.

Як повідомляє Bloomberg, форум готували ще з квітня, запрошуючи представників 22 держав під гаслом "Співпраця заради миру, стабільності та безпеки". Саміт мав продемонструвати Заходу, що москва нібито користується підтримкою арабського світу.

Однак станом на 7 жовтня участь підтвердили лише кілька країн, серед них — Сирія. Натомість ключові гравці регіону, включно з кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном і президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, відмовилися приїжджати до москви.

Через провал дипломатичних зусиль кремль оголосив, що саміт «перенесено» — нібито через реалізацію мирної ініціативи між Ізраїлем і Хамас, запропонованої президентом США Дональдом Трампом. Помічник путіна Юрій Ушаков заявив, що дата проведення залежатиме від "позиції арабських друзів", а сам путін спробував представити це як власну ініціативу.

За даними Bloomberg, відмова лідерів арабських країн свідчить про ослаблення позицій росії на Близькому Сході. Більшість арабських держав нині прагнуть налагодити відносини з Вашингтоном і не бажають асоціювати себе з кремлем, який загруз у війні проти України.

Політолог Андрій Колесников пояснив, що путін намагався показати себе лідером «глобальної більшості», але без підтримки арабського світу ці плани провалилися.