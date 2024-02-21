Арешт заморожених російських активів через війну в Україні отримав схвалення юридичних експертів – Bloomberg

Лист, який був розісланий столицям країн G7 підписали десять експертів і практиків з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США.

Група експертів-юристів погодила арешт заморожених активів російського центрального банку, стверджуючи, що такі дії дозволені міжнародним правом з огляду на масштаби триваючих російських атак в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів і готівки, причому понад дві третини з них іммобілізовані в ЄС. Всі вони згодні з тим, що ці кошти повинні залишатися недоступними для росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але поки що вони розходяться в думках щодо законності повного арешту цих активів.

Лист, який був розісланий столицям країн G7 і отриманий агентством Bloomberg, підписали десять експертів і практиків з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США, які намагаються обґрунтувати законність арешту активів, про які йдеться.

"Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права, у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду, що виникла безпосередньо в результаті незаконної поведінки росії", – зазначають експерти.

"Оскільки російське вторгнення в Україну триває, ця оцінка відображає ширшу готовність розглянути те, що колись вважалося юридично сумнівним кроком щодо арешту заморожених активів", – йдеться у матеріалі.

Серед тих, хто підписав лист, - Гарольд Хонджу Кох, професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету, який також був юридичним радником Державного департаменту США в адміністрації Обами, і Філіп Зеліков з Інституту Гувера, адвокат і колишній кар'єрний дипломат, який працював в уряді за різних президентів, у тому числі стратегічним консультантом в адміністрації Байдена. Сім з решти підписантів - науковці та практики міжнародного права з Європи, а один - з Японії.

Хоча аналіз було запитано зацікавленими урядами, у тому числі деякими країнами "Великої сімки", автори написали, що "ніхто з нас не діє від імені спонсорів чи клієнтів".

Лист з'явився в той час, коли країни G7 обговорюють, що робити з активами, про які йдеться, оскільки фінансові потреби України залишаються незмінно високими, а війна не демонструє жодних ознак згасання. ЄС повільно просувається в реалізації планів щодо принаймні застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий за рахунок іммобілізованих коштів. Минулого року ці фонди дозволили отримати прибуток у розмірі 4,4 млрд євро.