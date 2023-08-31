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ПОЛІТИКА

Арештував би Байдена:Трамп пообіцяв ув'язнити політичних ворогів, якщо повернеться в Білий дім

31 серпня 2023, 09:52
Арештував би Байдена:Трамп пообіцяв ув'язнити політичних ворогів, якщо повернеться в Білий дім
Фото: з вільних джерел
Ексглава Сполучених Штатів сказав, що "у нього немає вибору".

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на майбутніх виборах президента у 2024 році, він "закриватиме" своїх політичних ворогів.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст видання запитав колишнього очільника Штатів, чи жалкує він про те, що не ув'язнив свого часу опонентку Хілларі Клінтон та чи буде "закривати" своїх нинішніх "політичних ворогів". Трамп відповів ствердно.

"Відповідь така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами", – наголосив Трамп.

Водночас він додав, що вважає чинного президента США Джо Байдена причетним до звинувачень проти нього.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп постане перед судом 4 березня 2024 року за звинуваченням у тому, що він намагався скасувати результати президентських виборів 2020 року. Дату суду оголосила 28 серпня федеральна суддя Таня Чуткан, про яку Трамп сказав, що вона не може бути справедливою оскільки її призначив президент-демократ Барак Обама.

ТрампБайденВибори в США

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