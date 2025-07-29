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Армія рф атакувала виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих і 42 поранених (оновлено)

29 липня 2025, 08:18
Армія рф атакувала виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих і 42 поранених (оновлено)
Фото: unian.ua
Удар зруйнував будівлю установи та пошкодив прилеглі житлові будинки.

У ніч на вівторок внаслідок російського удару по виправній колонії в Запорізькій області загинули 16 людей, ще 35 зазнали поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram-каналі.

"Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо - авіабомбами. Один із ударів припав на виправну колонію. 16 людей загинули, 35 отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, всім постраждалим надають медичну допомогу.

Внаслідок атаки зруйновано будівлю пенітенціарної установи, також пошкоджено приватні будинки неподалік.

Днями ми писали, що російські війська здійснили комбіновану атаку по Дніпру.

 

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