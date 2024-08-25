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Астронавти NASA, які застрягли на МКС, зможуть повернутися в лютому 2025 року – ЗМІ

25 серпня 2024, 19:09
Астронавти NASA, які застрягли на МКС, зможуть повернутися в лютому 2025 року – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня цього року, які мали 8-ми денну місію.

Від початку їхня місія мала тривати 8 днів, але під час польоту виникла проблема з двигунами, тому повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним. 

Про це повідомляє CBS News.

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року. 

Космічне агентство вирішило не ризикувати життями Баррі Вілмора і Суніти Вільямс, попри успішні випробування маневрових двигунів Starliner, детальний аналіз і підтвердження того, що витік гелію в руховій установці не збільшився, NASA дійшло висновку, що немає жодних доказів того, що системи продовжать працювати в нормальному режимі, забезпечуючи безпечне сходження з орбіти, входження в атмосферу і приземлення.

Таке рішення означало, що двоє з чотирьох астронавтів Crew 9, запуск якого на Міжнародну космічну станцію на борту корабля SpaceX Crew Dragon заплановано на 24 вересня, не братимуть участь у експедиції, щоб командир Starliner Баррі Вілмор і другий пілот Суніта Вільямс змогли повернутися додому замість них у лютому наступного року.

"NASA вирішило, що Бутч і Суні повернуться з Crew 9 в лютому наступного року, а Starliner повернеться без екіпажу. Рішення повернути Starliner додому без екіпажу - це результат того, що наша основна цінність - безпека", - заявив адміністратор агенції Білл Нельсон. 

Уперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня. Апарат  з командою мали повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами і тому повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Ще в липні стало відомо, що астронавти NASA застрягли у космосі.

 

NASABoeingМКС

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