Атака дронами Одещини: як удар по порту пов'язаний з переговорами путіна і Ердогана – Братчук

росія атакувала дронами південні райони Одеської області, зокрема портову інфраструктуру.

За словами речника добровільчої армії Сил оборони півдня України Сергія Братчука, нічна атака дронами злочинної армії рф по українській портовій інфраструктурі на Дунаї на території Одеської області може бути пов’язана із запланованою у Сочі на 4 вересня зустрічю кремлівського диктатора владіміра путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє 24 канал.

Братчук підкреслив, що в ООН підтримують вимоги росії щодо відновлення "зернової угоди".

"Ворог і вирішив, що інформаційно треба відповідний фон створити. Якщо деякі міжнародні організації, зокрема ООН, піддаються такому тиску, треба його підсилити. "Що зробимо – атакуємо знову українське зерно, що немає альтернативи без участі росії," — пояснює речник добровольчої армії півдня.

Він підкреслив, що наразі для військових злочинців армії рф українська портова інфраструктура залишається однією з ключових цілей. Окрім цього, за його словами, військові армії рф цілять у об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, намагаються отримати інформацію про розміщення українських систем ППО. Окупанти запускали дрони-камікадзе з двох локацій – Краснодарського краю росії та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"Не було нічого дивного. Найголовніше, що це було масово. Спочатку повідомлялося про декілька груп – хтось говорить 8 – 10 дронів-камікадзе. Виявилося, що їх 25. Це чимало,"— підкреслює Братчук.

За його словами, під час атаки дуже ефективно відпрацювали сили ППО.

"Сподіваюся, що руйнування, які є після влучання, не є критичними для портової інфраструктури, адже мовиться про Дунайський кластер. Те, що є альтернативою Чорноморській зерновій ініціативі, яка поки що не працює. Але сподіваємося, що буде реалізована без росії," — зазначив Братчук.