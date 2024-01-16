Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Авіапасажири з росії наражаються на небезпеку через санкції проти літаків – The Washington Post

16 січня 2024, 15:28
Авіапасажири з росії наражаються на небезпеку через санкції проти літаків – The Washington Post
Джерело: airwar
російські авіакомпанії борються за отримання критично важливих запчастин і нехтують стандартами безпеки.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

За перші вісім днів грудня минулого року цивільні російські літаки щодня зазнавали серйозних механічних поломок і були змушені здійснювати екстрені посадки. 

Такі інциденти демонструють зростаючу небезпеку авіаперельотів в росії через неможливість проходити належне технічне обслуговування. 

Майже два роки санкцій призвели до того, що авіакомпанії борються за отримання критично необхідних запчастин і, як наслідок, нехтують стандартами безпеки, в деяких випадках – з дозволу влади рф. Авіакомпанії стикаються з проблемами двигунів, закрилків, рульових систем, автопілотів і масляних фільтрів, з відмовами гідравлічних систем.

В вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації поставила позначку "червоний прапор" російській авіації, посилаючись на значні занепокоєння щодо здатності підтримувати безпеку літаків.

російські чиновники наполягають, що санкції не впливають на безпеку і заперечують повідомлення про збільшення кількості інцидентів. 

Проте директор російського авіаційного аналітичного центру "Авіапорт" Олег Пантелєєв вважає, що ризики "зросли в геометричній прогресії", додавши, що відбулося різке скорочення технічних перевірок.

"Деякі російські авіаційні аналітики приєдналися до уряду в прагненні мінімізувати зростаючу небезпеку, в той час як інші кажуть, що велика катастрофа – це лише питання часу", – пише видання.

Так, російський авіаційний аналітик Андрій Меньшенін сказав, що російські авіакомпанії пом'якшили вплив санкцій, імпортуючи запчастини і навіть повністю відновлені двигуни через Центральну Азію, Туреччину, Сінгапур, Іран та інші країни.

Але керівник компанії RunAvia Андрій Патраков заявляє, що уряд дозволяє авіакомпаніям використовувати деталі, термін експлуатації яких давно минув, що призводить до збоїв у повітрі.

Патраков додав, що безпека польотів в росії була повною катастрофою ще до запровадження санкцій, а зараз багато літаків повинні пройти необхідне технічне обслуговування, "але це не робиться, тому що запчастини недоступні через санкції". Проблеми в російській авіації можуть призвести до катастроф з жертвами.

Журналісти The Washington Post пишуть, що авіакомпанії не рекомендують екіпажам повідомляти про несправності в бортових журналах. Літаки продовжують літати з несправними деталями, зокрема з тріщинами.

Проте часом росії вдається обходити санкції. 

Наприклад, в вересні стало відомо, що співробітник МО Нідерландів в обхід санкцій продавав росії авіадеталі.

 

Росіясанкціїавіагалузь

Останні матеріали

Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється