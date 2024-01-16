Авіапасажири з росії наражаються на небезпеку через санкції проти літаків – The Washington Post

російські авіакомпанії борються за отримання критично важливих запчастин і нехтують стандартами безпеки.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

За перші вісім днів грудня минулого року цивільні російські літаки щодня зазнавали серйозних механічних поломок і були змушені здійснювати екстрені посадки.

Такі інциденти демонструють зростаючу небезпеку авіаперельотів в росії через неможливість проходити належне технічне обслуговування.

Майже два роки санкцій призвели до того, що авіакомпанії борються за отримання критично необхідних запчастин і, як наслідок, нехтують стандартами безпеки, в деяких випадках – з дозволу влади рф. Авіакомпанії стикаються з проблемами двигунів, закрилків, рульових систем, автопілотів і масляних фільтрів, з відмовами гідравлічних систем.

В вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації поставила позначку "червоний прапор" російській авіації, посилаючись на значні занепокоєння щодо здатності підтримувати безпеку літаків.

російські чиновники наполягають, що санкції не впливають на безпеку і заперечують повідомлення про збільшення кількості інцидентів.

Проте директор російського авіаційного аналітичного центру "Авіапорт" Олег Пантелєєв вважає, що ризики "зросли в геометричній прогресії", додавши, що відбулося різке скорочення технічних перевірок.

"Деякі російські авіаційні аналітики приєдналися до уряду в прагненні мінімізувати зростаючу небезпеку, в той час як інші кажуть, що велика катастрофа – це лише питання часу", – пише видання.

Так, російський авіаційний аналітик Андрій Меньшенін сказав, що російські авіакомпанії пом'якшили вплив санкцій, імпортуючи запчастини і навіть повністю відновлені двигуни через Центральну Азію, Туреччину, Сінгапур, Іран та інші країни.

Але керівник компанії RunAvia Андрій Патраков заявляє, що уряд дозволяє авіакомпаніям використовувати деталі, термін експлуатації яких давно минув, що призводить до збоїв у повітрі.

Патраков додав, що безпека польотів в росії була повною катастрофою ще до запровадження санкцій, а зараз багато літаків повинні пройти необхідне технічне обслуговування, "але це не робиться, тому що запчастини недоступні через санкції". Проблеми в російській авіації можуть призвести до катастроф з жертвами.

Журналісти The Washington Post пишуть, що авіакомпанії не рекомендують екіпажам повідомляти про несправності в бортових журналах. Літаки продовжують літати з несправними деталями, зокрема з тріщинами.

Проте часом росії вдається обходити санкції.

Наприклад, в вересні стало відомо, що співробітник МО Нідерландів в обхід санкцій продавав росії авіадеталі.