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ПОЛІТИКА

Австрія посилює боротьбу з тероризмом після запобігання теракту на концерті Тейлор Свіфт

13 серпня 2024, 17:42
Австрія посилює боротьбу з тероризмом після запобігання теракту на концерті Тейлор Свіфт
Фото: yugopolis.ru
Три концерти популярної американської співачки Тейлор Свіфт у Відні цього тижня скасували після того, як уряд підтвердив заплановану терористичну атаку на стадіоні.

Канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні того, як минулого тижня влада запобігла ймовірному теракту на концерті Тейлор Свіфт, який мав відбутися у Відні.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

У вівторок, 13 серпня, Негаммер має представити на Раді національної безпеки Австрії пакет заходів, які, як він анонсував у X (Twitter), уможливлять "рішучі дії проти терористичної діяльності".

Серед них – надання спецслужбам можливості відстежувати повідомлення, надіслані в месенджерах, а також посилення правил, що стосуються права на зібрання для груп, які вважаються ворожими до демократії.

Також ідеться про заходи, спрямовані на дерадикалізацію екстремістів, і положення, що полегшують досудове ув'язнення неповнолітніх, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.

Наразі в Австрії діють суворі закони про захист персональних даних, а спроби Австрійської народної партії Негаммера полегшити стеження за особистим листуванням та телефонними розмовами наштовхнулися на опір "Зелених" – його партнерів по коаліції.

Кроки австрійського канцлера також відбуваються на тлі підготовки до парламентських виборів наприкінці вересня, де чільне місце посідає ультраправа Австрійська партія свободи, що посідає вкрай антимігрантську та антиісламську позицію.

Три концерти популярної американської співачки Тейлор Свіфт у Відні цього тижня скасували після того, як уряд підтвердив заплановану терористичну атаку на стадіоні.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що "трагедії вдалося запобігти".

АвстріятероризмТейлор Свіфт

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