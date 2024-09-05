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ПОЛІТИКА

Австрія пропонує себе як місце для мирних переговорів між Україною та росією

05 вересня 2024, 17:43
Австрія пропонує себе як місце для мирних переговорів між Україною та росією
Фото: yugopolis.ru
Так канцлер Австрії відреагував на чергові заяви путіна щодо переговорів.

Австрія готова стати місцем, де могли б відбутися мирні переговори України та росією.

Про це написав канцлер країни Карл Нехаммер у соцмережі Х.

"Беремо до відома заяви президента росії про його відкритість до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов і на рівних. Австрія буде готова підтримувати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і виступати місцем проведення переговорів як місцеперебування ОБСЄ", – написав Нехаммер.

Нещодавно російський диктатор владімір путін знову заговорив про переговори з Україною, мовляв, він від них "ніколи не відмовлявся". При цьому путін відразу вказав на низку умов цих перемовин – їх продовження в кремлі розглядають лише на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Австріяпереговоривійна в Україні

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