Австрія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо агресії рф

16 квітня 2026, 13:19
Австрія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо агресії рф
Андрій Сибіга привітав рішення Відня.

Австрія оголосила про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії росії проти України, ставши 20-ю країною, яка підтримала ініціативу.

"Відповідальність є ключовим напрямком зовнішньої політики Австрії. Без притягнення до відповідальності неможливий тривалий мир в Україні", заявили в МЗС країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Відня та особливо відзначив символічність кроку з боку нейтральної держави.

"Я вдячний Австрії та моїй колезі Беаті Майнль-Райзінгер за те, що вони вкотре довели: нейтралітет не означає байдужість",написав міністр.

Нагадаємо, Україні вже вдалося набрати юридичний мінімум країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення на голосування рішення про створення Спецтрибуналу. Голосування може відбутися 14-15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Раніше про готовність приєднатися до угоди також оголосила Франція.

війнаАвстріяспецтрибуналросія загрозаАндрій Сибіга

