Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австрія створила спецфонд на пів мільярда євро для підтримки експортерів в Україні

16 травня 2024, 18:01
Австрія створила спецфонд на пів мільярда євро для підтримки експортерів в Україні
Фото: yugopolis.ru
Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку на суму 500 млн євро з метою підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років.

Про це сьогодні повідомили у федеральному міністерстві фінансів Австрії.

"росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків", - йдеться в заяві. 

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в банку для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна. 

"Він має на меті надати 500 млн євро протягом наступних 5 років для покриття операцій в Україні. Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до 1 мільярда євро. Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України", - заявили в Міністерстві фінансів Австрії. 

Врамках існуючої та перевіреної процедури сприяння експорту, відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до 3 років через розрахунковий офіс OeKB. Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

"Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів", - заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

 
Австріяпідтримка України

Останні матеріали

В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється