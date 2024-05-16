Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку на суму 500 млн євро з метою підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років.

Про це сьогодні повідомили у федеральному міністерстві фінансів Австрії.

"росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків", - йдеться в заяві.

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в банку для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна.

"Він має на меті надати 500 млн євро протягом наступних 5 років для покриття операцій в Україні. Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до 1 мільярда євро. Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України", - заявили в Міністерстві фінансів Австрії.

Врамках існуючої та перевіреної процедури сприяння експорту, відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до 3 років через розрахунковий офіс OeKB. Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

"Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів", - заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.