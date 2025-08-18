Австрія закликає зберігати тиск на росію до завершення агресії

Європа не може ослабити тиск на кремль - українська безпека та європейське самовизначення залежать від цього.

Очільниця МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер закликала не послаблювати санкційний і політичний тиск на моску, поки Москва не припинить війну проти України.

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні важливий день для України. Але також і для Європи, адже на кону стоїть і наша безпека. Агресія росії разом із новими радянськими фантазіями не повинна перемогти", - йдеться у пості.

Майнл-Райзінгер заявила, що доки Володимир путін не буде готовий "змусити зброю замовкнути", тиск на рф має залишатися високим.

"Ми стоїмо на боці України та її права на територіальну цілісність і самовизначення", - додала глава австрійського МЗС.