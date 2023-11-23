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Австрія закликала не давати перевагу Україні перед Західними Балканами під час вступу до ЄС – FT

23 листопада 2023, 16:29
Австрія закликала не давати перевагу Україні перед Західними Балканами під час вступу до ЄС – FT
Фото з вільного доступу
Необхідно закріпити Україну та Боснію і Герцеговину в орбіті ЄС, щоб протистояти російському впливу.

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

Про це міністр закордонних справ Австрії зазначив в інтерв'ю Financial Times.

Шалленберг сказав, що необхідно закріпити Україну та Боснію і Герцеговину в орбіті ЄС, щоб протистояти російському впливу. За його словами, зміцнення стабільності в обох регіонах – Східній та Південно-Східній Європі – є однаково важливим.

Шалленберг наполіг, що було б "геостратегічною катастрофою", якби Єврокомісія дивилась на Західні Балкани "під збільшувальним склом і у рожевих окулярах – на Україну".

"Не можна, щоб одні групи були на швидкісній смузі, а інші – на службовій", – сказав австрійський міністр.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ з Україною, якщо Боснії також не буде надано зелене світло для переговорів, Шалленберг сказав, що дискусії "вже йдуть у правильному напрямку".

"Але давайте не створювати проблему в регіоні, який чекає вже 20 років, і не створювати їм ще один бар’єр. Як сказав (прем'єр-міністр Албанії) Еді Рама, якщо я правильно його процитував, чи повинні ми розпочати війну на Балканах, щоб привернути вашу увагу" – сказав Шалленберг.

"Будуть дуже гарячі дебати, і ми хочемо, щоб сигнали були однаковими в обох напрямках з геостратегічних міркувань", – додав він.

Шалленберг є рішучим прихильником поступового розширення ЄС. За його словами, нині Євросоюз потребує іншого підходу, ніж під час попередніх хвиль розширення у 2004, 2007 та 2013 роках, коли це було питання "вступати або не вступати".

За його словами, поетапний підхід допоміг би прив'язати країни-кандидати до ЄС, перш ніж надавати їм переваги повного вступу, такі як доступ до сільськогосподарських субсидій.

"Чи можемо ми уявити собі розширення без аграрної політики? Так, можемо", – сказав він, додавши, що для нових членів можуть бути запропоновані довгі перехідні періоди.

Шалленберг також заявив, що ЄС не повинен дозволяти росії та Китаю посилювати свій вплив у регіоні Західних Балкан, в тому числі за допомогою інфраструктурних проєктів, які слід фінансувати Брюсселю.

"Ми повинні послати сигнал третім сторонам: ці країни – наші, вони є частиною нашої сім'ї", – зазначив міністр.

Окремо він застеріг від повільного прогресу щодо Сербії.

"Для народу Сербії нічого не рухається. Вперше ми маємо опитування в Сербії, де відносна більшість більше не підтримує Європейський Союз. Це повинно вдарити в усі наші тривожні дзвони. Ми їх втрачаємо", – підкреслив Шалленберг.

Балканивійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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