Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автору ресурсу "Антифашист" оголосили підозру

"На думку цієї жінки-фахівця, я не люблю Україну. Наприклад, у моїх текстах були фрази "громадянська війна", "ненька" у лапках, "київський режим". Вона називала це все наративом і маркерами російської пропаганди, які мені нібито спущені звідкись",
Автору ресурсу "Антифашист" Володимиру Скачку оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Автору ресурсу "Антифашист" оголосили підозру Фото з вільних джерел

Про це повідомляє прокуратура АР Крим, не називаючи імені, але демонструючи скрін-шот матеріалу "Референдум в Крыму: не уход, а возвращение" за 16 березня 2014 року його авторства, інформує "Українська правда".

Джерела у правоохоронних  органах підтвердили "Українські правді", що йдеться про Володимира Скачка.

5 березня представники прокуратури АРК й працівники Служби безпеки України провели обшук за адресою чоловіка в рамках розслідування про розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України

"Під час обшуку було виявлено та вилучено низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які з 2014 року розповсюджувались в українських та російських ЗМІ, у тому числі і ті, що містять заклики до вчинення дій спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова", – інформує прокуратура Криму.

Особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ (умисні дії на зміну меж України і публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, якщо вони вчинені представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

"Найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", – зазначає прокуратура АРК.

Сам Володимир Скачко заявив виданню "Страна", що йому вручили підозру й повістку на допит на 11 годину 10 березня.

"Мене звинувачують, що нібито я діяв у змові з керівником "РИА Новости-Украина" Кирилом Вишинським. Хоча короткочасні трудові відносини редактора й журналіста не є змовою, а просто трудовими відносинами. Для того, щоб навісити змову, я йду разом із Вишинським, але навіщо це і кому це потрібно – я не знаю", – заявив він.

"Я не революціонер, а журналіст, який пише і намагається обговорювати ситуація в Україні", – додав Скачко.


Фото:ARK.GP.GOV.UA

Скачко розповів, що в 2014 році справді співпрацював із ресурсами "РИА Новости" й "Україна.ру", але їхня спільна робота швидко завершилася.

"Базується все на статті від 16 березня 2014 року "Референдум у Криму – не івдступ, а повернення?" і "Федералізація – шлях порятунку цілісності чи дроблення України?". Але я всюди ставив запитання й обговорював. Отже, закликів у статтях немає жодних", – заявив він.

За словами Скачка, під час обшуку філолог протягом декількох годин вичитувала його тексти.

"На думку цієї жінки-фахівця, я не люблю Україну. Наприклад, у моїх текстах були фрази "громадянська війна", "ненька" у лапках, "київський режим". Вона називала це все наративом і маркерами російської пропаганди, які мені нібито спущені звідкись", – заявив він.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала росіянина за підозрою в поширенні антиукраїнських матеріалів у Сумській області.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.