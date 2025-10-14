Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В СБУ пояснили, чому Труханова позбавили громадянства України

14 жовтня 2025, 20:10
В СБУ пояснили, чому Труханова позбавили громадянства України
Скріншот
За даними спецслужби, у 2015 році міський голова отримав закордонний паспорт рф.
Мер міста Геннадій Труханов, якого позбавили українського громадянства, має діючий закордонний паспорт рф та мав російський внутрішній паспорт, який був скасований.
 
Про це повідомляє пресслужба СБУ, яка зазначає, що провела відповідне розслідування.
 
"Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом президента України", - йдеться у повідомленні.
 
За даними СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином рф та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.
 
Згідно з інформацією СБУ, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Йдеться, що документ виданий строком на 10 років наразі є діючим документом.
 
"Що стосується внутрішнього паспорта рф, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта", - розповіли у спецслужбі.
 
Водночас додається, що у додаткових поясненнях суд пояснив: скасування чи відмова особи від  документа не тягне за собою позбавлення громадянства рф, набутого "на законній підставі".
 
Таким чином, повідомляє СБУ, Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має, за даними спецслужби,  ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби рф".

 

