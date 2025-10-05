Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бабіш зробив першу заяву про Україну після перемоги на виборах у Чехії

05 жовтня 2025, 09:55
Бабіш зробив першу заяву про Україну після перемоги на виборах у Чехії
Фото: reuters.com
Бабіш виступив проти вступу України у Євросоюз
Лідер правопопулістської партії "Акція незадоволених громадян" (ANO) експрем'єр-міністр Чехії (2017–2021 роки) Андрей Бабіш після перемоги на парламентських виборах 4 жовтня зробив заяву про подальшу підтримку України та її потенційну євроінтеграцію.
 
Про це повідомило "Суспільне". 
 
Під час спілкування з журналістами Бабіш пригадав, що зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським тричі. Він завпенив, що підтримує його після анексії Криму та наголосив, що Чехія допомагає Україні через Євросоюз, і що ця допомога передбачена в європейському бюджеті.
 
"Ми платимо багато грошей у європейський бюджет, і так будемо й далі допомагати", – сказав Бабіш.  
 
Подальшу долю ініціативи Чехії з постачання Україні боєприпасів він прокоментував поверхнево. 
 
"Це має відбуватися прозоро, і якщо триває війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Це має організовувати НАТО", – зазначив лідер ANO. Раніше схему цієї чеської ініціативи він називав "гнилою" і критикував загалом, обіцяючи скасувати її, якщо знову стане прем'єром. 
 
Також Бабіш відповів на питання, чи підтримує він вступ України в Євросоюз. 
 
"Але українці не готові в ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звісно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові в ЄС", – заявив він. 
 
Нагадаємо, що 4 жовтня у Чехії пройшли парламентські вибори. Після підрахунку майже 100% бюлетенів партія екс-прем'єра Андрія Бабіша набирає 34,66% голосів, тоді як правлячий блок Spolu прем'єра Петра Фіали отримала 23,27%.
