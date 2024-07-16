Балтійські країни підписали угоду про відокремлення від спільної з росією та білоруссю електромережі

Від'єднання відбудеться 8 лютого 2025 року.

Оператори електромереж Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про відокремлення від спільної з росією та білоруссю електромережі BRELL (електричне кільце Білорусі, росії, Естонії, Латвії й Литви), яке відбудеться 8 лютого 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми виходимо з BRELL. У лютому країни Балтії спільно протестують ізольовану роботу своїх електромереж й роз'єднаються. Ми завжди твердо знали, що, як ми стали частиною Європейського Союзу і НАТО, так само ми станемо частиною європейської енергосистеми", — написав сьогодні міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс у своєму дописі на Facebook.

Після майже десятирічних переговорів у 2018 році країни Балтії підписали угоду про приєднання своїх енергосистем до ЄС до 2025 року.

ЄС виділив 1,2 мільярда євро на підготовку регіону до відокремлення, покривши близько трьох чвертей витрат, повідомив сьогодні оператор литовської електромережі Litgrid в окремій заяві.

"Від'єднання відбудеться 8 лютого, коли країни Балтії синхронізують частоту своїх електромереж з частотою в континентальній Європі через енергетичне з'єднання з Польщею", — повідомила компанія Litgrid.