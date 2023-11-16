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ПОЛІТИКА

Байден чітко наголосив Ізраїлю, що окупація Сектору Гази була б "великою помилкою" – Reuters

16 листопада 2023, 11:20
Байден чітко наголосив Ізраїлю, що окупація Сектору Гази була б
За словами Байдена, він сказав Нетаньягу, що він не вірить у закінчення війни, доки не буде досягнуто рішення про створення двох держав.

Президент США Джо Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, він сказав Нетаньягу, що він не вірить у закінчення війни, доки не буде досягнуто рішення про створення двох держав.

"Я чітко дав зрозуміти Ізраїлю, що вважаю їхню окупацію Гази великою помилкою", – наголосив він.

Байден також сказав, що "нереалістично" очікувати від Ізраїлю припинення його військових дій, враховуючи погрози високопосадовців Хамас, що вони мають намір знову напасти на Ізраїль, а також їхні минулі "жахливі" дії.

"Хамас вже публічно заявив, що вони планують знову напасти на Ізраїль, як вони це робили раніше, коли відрізали голови немовлятам", – сказав Байден. 

Таким чином він повторив заяву, яку зробив минулого місяця, що бачив зображення обезголовлених немовлят. Минулого місяця Білий дім пояснив, що американські посадовців не бачили доказів таких злочинів Хамас, і зазначив, що Байден мав на увазі повідомлення в новинах про такі дії. 

Наразі не зрозуміло, на яких фактах базується нова заява Байдена, і чи з'явилися нові розвідувальні дані, які підтверджують, що немовлятам відрубували голови.

Байден також захистив рішення Ізраїлю направити війська в госпіталь Шифа, заявивши, що використання Хамас закладу всупереч міжнародним нормам є "воєнним злочином".

Нагадаємо, Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Секторі Гази.

сектор ГазаБайденНетаньяхуХамас: Ізраїль

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