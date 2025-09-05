Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини – The Times

Колишній президент США переніс ту саму процедуру, яку його дружина Джилл Байден зробила 2023 року

Колишній президент США Джо Байден пройшов процедуру з видалення ракових клітин із чола. Йому зробили операцію Мооса - це метод, за якого тканину видаляють доти, доки на шкірі не залишиться слідів раку, підтвердила його прессекретарка. Дружині Байдена, Джилл, таку саму операцію зробили 2023 року над правим оком.

Про це пише The Times.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео, де 82-річний Байден виходить із церкви в Делавері з перев'язаним шрамом на лобі. The Times повідомляє, що це не перший його контакт із раком. Ще до того, як він став президентом, у нього видаляли немеланомні види раку шкіри. У лютому 2023 року йому видалили базальноклітинну карциному з грудей, а в травні цього року він оголосив, що в нього виявили агресивну форму раку передміхурової залози (простати), яка поширилася на кістки.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме там, де були зламані. Спасибі, що піднімаєте нас своєю любов'ю і підтримкою", - написав він тоді в X.