Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини – The Times

05 вересня 2025, 09:53
Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини – The Times
Колишній президент США переніс ту саму процедуру, яку його дружина Джилл Байден зробила 2023 року
Колишній президент США Джо Байден пройшов процедуру з видалення ракових клітин із чола. Йому зробили операцію Мооса - це метод, за якого тканину видаляють доти, доки на шкірі не залишиться слідів раку, підтвердила його прессекретарка. Дружині Байдена, Джилл, таку саму операцію зробили 2023 року над правим оком.
 
Про це пише The Times.
 
Раніше в інтернеті було опубліковано відео, де 82-річний Байден виходить із церкви в Делавері з перев'язаним шрамом на лобі. The Times повідомляє, що це не перший його контакт із раком. Ще до того, як він став президентом, у нього видаляли немеланомні види раку шкіри. У лютому 2023 року йому видалили базальноклітинну карциному з грудей, а в травні цього року він оголосив, що в нього виявили агресивну форму раку передміхурової залози (простати), яка поширилася на кістки.
 
"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме там, де були зламані. Спасибі, що піднімаєте нас своєю любов'ю і підтримкою", - написав він тоді в X.
 
У червні, під час перших публічних заяв після розкриття діагнозу, Байден сказав, що він "оптимістичний". Також він зазначив, що "почувається добре" після початку лікування, яке включає щоденне приймання таблеток.
 
"Очікування такі, що ми зможемо це перемогти... рак не торкнувся жодного органу. Мої кістки міцні. Хвороба не проникла далі, тож я почуваюся добре", - сказав Байден журналістам після пам'ятної церемонії в Делавері в День поминання.
 
Він додав, що працює "з одним із найкращих хірургів у світі", який сам раніше зіткнувся з тим самим типом раку. У момент постановки діагнозу Байден отримав показник Глісона 9.

 

РосіяДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється