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Байден пожартував про психічний стан Трампа на вечері у вашингтонському ресторані – Reuters

17 березня 2024, 17:52
Байден пожартував про психічний стан Трампа на вечері у вашингтонському ресторані – Reuters
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Чинний президент США Джо Байден "підколов" колишнього президента Дональда Трампа жартами про розумові здібності свого опонента на виборах під час виступу на вечері в клубі Gridiron, що є традицією Вашингтона, започаткованою ще в 1880-х роках.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Поява Байдена на вечері, під час якої політики і журналісти обмінюються жартівливими шпильками в офіційній обстановці в білих краватках, стала першою особистою присутністю президента на вечері з часів колишнього президента Дональда Трампа в 2018 році.

Глава Білого Дому сказав, що Трамп вже надто старий, щоб знову бути президентом. 

"Один кандидат надто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший – я", – заявив Байден. 

Раніше Дональд Трамп регулярно публічно ставив під сумнів розумові   здібності Байдена через його вік. 

Джо Байдену наразі 81 рік, натомість Трампу - 77 років. 

Вечерю у "Грідайроні" не транслюють по телебаченню. Це захід, на який запрошують високопоставлених політиків. Організатори зберігають атмосферу минулих років у дрес-коді: чоловіки у краватках та фраках, а жінки у довгих сукнях. Під час вечері також заборонено фотографувати.

Днямий ми писали, що Байден має незначну перевагу над Трампом.

 

ТрампБайденжарти

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