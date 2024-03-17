Байден пожартував про психічний стан Трампа на вечері у вашингтонському ресторані – Reuters
Про це повідомляє агенство Reuters.
Поява Байдена на вечері, під час якої політики і журналісти обмінюються жартівливими шпильками в офіційній обстановці в білих краватках, стала першою особистою присутністю президента на вечері з часів колишнього президента Дональда Трампа в 2018 році.
Глава Білого Дому сказав, що Трамп вже надто старий, щоб знову бути президентом.
"Один кандидат надто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший – я", – заявив Байден.
Раніше Дональд Трамп регулярно публічно ставив під сумнів розумові здібності Байдена через його вік.
Джо Байдену наразі 81 рік, натомість Трампу - 77 років.
Вечерю у "Грідайроні" не транслюють по телебаченню. Це захід, на який запрошують високопоставлених політиків. Організатори зберігають атмосферу минулих років у дрес-коді: чоловіки у краватках та фраках, а жінки у довгих сукнях. Під час вечері також заборонено фотографувати.
Днямий ми писали, що Байден має незначну перевагу над Трампом.