Байден стикається з новим тиском через підтримку США на другому році війни в Україні – WP

Чим довше буде тривати війна, тим більшими ці проблеми будуть ставати.

російська війна проти України вступила в другий рік. І це тягне за собою нові виклики для президента США Джо Байдена.

Таємна поїздка американського президента в Українуминулого понеділка, а також його промова в Польщі, послали сигнал про підтвердження його вірності справі.

Про це повідомляє Washington Post.

Видання визнає, що Україна показала світу сміливість і стійкість, а українська армія - надзвичайні навички на полі бою. путін зіштовхнувся з тим, що його армія була розбита і принижена після його великого прорахунку у плануванні війни. Однак, на початку другого року російського вторгнення його результат досі невідомий.

Для Байдена внутрішньополітичні умови досі були загалом сприйнятливими, оскільки американці вважають путіна ворогом і симпатизують українському народу. У найближчі місяці, коли в США почнеться передвиборча гонка перед виборами президента у 2024 році, дебати про американську підтримку і лідерство, швидше за все, встануть більш гострими. Деякі кандидати-республіканці, а зокрема експрезидент Дональд Трамп, більше прихильні до путіна і займають більш ізоляціоністську позицію.

Досі Байден добре керував західною коаліцією. Але більша частина тягаря все ж впала на плечі США. Адміністрацію критикують за те, що чиновники змусили Зеленського постійно просити про нову зброю, перш ніж її все ж передавали. Байден намагався уникнути всього, що могло б спровокувати путіна на дурні або катастрофічні дії. Але процес був дуже повільний. Постачання зброї і підготовка українських військових відбувалася дуже повільно.

Нове опитування Washington post/ABC News свідчить, що більшість (40%) опитаних американців переконані: США надають "достатню допомогу" Україні. Третина ж вважає, що допомоги "забагато", а кожен п’ятий переконаний, що її замало. Але 51% республіканців і прихильних до Республіканської партії незалежних вважають, що США роблять для Україна надто багато.

Опитування Fox News виявило, що 48% американців схвалюють відповідь Байдена на вторгнення росії. І цей показник зріс, оскільки в серпні він становив 40%. 50% відповіли, що США варто допомагати Україні протистояти російським загарбникам "так довго, як буде потрібно для перемоги".

Washington Post пише, що найближчі місяці можуть підштовхнути Байдена почати такі пояснення.

Чи зробив Байден достатньо, щоб пояснити, чому підтримка України в інтересах безпеки США? Це питання буде частиною дебатів під час другого року війни. Під час звернення про стан країни він присвятив Україні лише кілька абзаців. Але його поїздка в Київ підкреслила, наскільки сильні його почуття в питанні підтримки України.

Соціолог-демократ Джефф Гарін сказав, що більшість американців розглядають ситуацію крізь призму ставлення до путіна, а не з огляду на кількість грошей, які США витрачають.

"Гадаю, Байден пояснив, чому Україна має значення з моральної точки зору. Може настати час, коли йому доведеться більше пояснювати людям, чому це наш стратегічний інтерес на додачу до морального. Не думаю, що цей момент вже настав", - сказав Гарін.

Однак, Washington Post пише, що найближчі місяці можуть підштовхнути Байдена почати такі пояснення.

Раніше повідомлялось, що Байден пообіцяв Китаю жорстку відповідь у разі поставок зброї до росії.