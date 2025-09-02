Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бельгія оголосить про визнання Палестинської держави

02 вересня 2025, 13:27
Фото: Reuters
Відбудеться це вже у вересні на Генасамблеї ООН.

Бельгія має намір офіційно визнати Палестинську державу під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Максим Прево, передає Reuters.

За його словами, Брюссель підпише так звану Нью-Йоркську декларацію, яка передбачає існування двох держав — Ізраїлю та Палестини, що мають співіснувати у мирі та безпеці.

Прево наголосив, що це рішення ухвалене "з огляду на гуманітарну трагедію, яка розгортається в Палестині, особливо в Газі, та у відповідь на насильство з боку Ізраїлю, що, за оцінками бельгійської сторони, порушує міжнародне право".

Очікується, що Бельгія долучиться до спільної дипломатичної ініціативи на чолі з Францією та Саудівською Аравією. Її мета це продемонструвати політичну підтримку ідеї двох держав і засудити розширення ізраїльських поселень та військової присутності на палестинських територіях.

Крім цього, Бельгія готує пакет із 12 санкцій проти Ізраїлю, серед яких - заборона на імпорт товарів, вироблених у поселеннях, перегляд участі ізраїльських компаній у держзакупівлях та потенційне обмеження дипломатичних контактів.

Водночас країна планує вжити заходів проти лідерів ХАМАС, включно з оголошенням їх персонами нон ґрата, та ініціювати нові програми боротьби з антисемітизмом у Європі.

Міністр також зазначив, що Бельгія залишатиметься активною стороною в питаннях відбудови Палестини й просуватиме ініціативи, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

 
