Беннет здійснить перший в історії офіційний візит голови уряду Ізраїлю до ОАЕ

Ізраїль та ОАЕ вже давно поділяють спільні занепокоєння щодо ядерної програми Ірану. Угода про відновлення зв'язків між країнами лише посилила напруженість з Ісламською Республікою

Голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що поїде до Об'єднаних Арабських Еміратів, що стане першим візитом прем'єр-міністра Ізраїлю до цієї країни, у рамках регіональної дипломатії на тлі важких ядерних переговорів з Іраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Одноденна поїздка Беннета до Абу-Дабі, де він зустрінеться з наслідним принцом Мохамедом бін Заїдом, є важливою подією як для Ізраїлю, так і для його нового прем'єра.

Ізраїль та ОАЕ минулого року підписали угоду про нормалізацію відносин за посередництвом адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа, яка отримала неофіційну назву «Авраамів союз», аналогічні угоди були укладені ізраїльтянами з Бахрейном, Суданом та Марокко.

Ізраїль та ОАЕ вже давно поділяють спільні занепокоєння щодо ядерної програми Ірану. Угода про відновлення зв'язків між країнами лише посилила напруженість з Ісламською Республікою.

В офісі Беннета повідомили, що під час зустрічі з бін Заїдом він обговорюватиме «економічні та регіональні питання, які сприятимуть процвітанню, добробуту та зміцненню стабільності між країнами».

Поїздка Беннета відбулася після візиту радника ОАЕ з національної безпеки шейха Тахнуна бін Заїда Аль Нахайяна до Тегерану, де він зустрівся з новим президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, намагаючись послабити напруженість. Це був визначний візит для ОАЕ, що довгий час розглядали Іран як головну регіональну загрозу.

Як раніше повідомляв Укрінформ, вищі армійські чиновники Ізраїлю заявляють, що країна готується до можливого збройного конфлікту з Іраном та його проксі.