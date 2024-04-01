Берлін попереджає, що російська дезінформація про Україну зросла в масштабах і майстерності

кремль поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях з автоматизацією.

Це робить її атаки ефективнішими, а боротьбу з ними складнішою, повідомляє Financial Times.

російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі - зросли в масштабі, майстерності і скритності.

Про це попередив керівник відділу культури і комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте.

За його словами, кремль поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях з автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою.

"Ймовірно, відбувається багато чого, чого ми навіть не бачимо. Все більше розмов відбувається приватно... Канали в Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", - сказав Бесте.

Бесте вважає, що протистояти таким зусиллям важко і це вказує на те, наскільки росія відійшла від часів управління сумнозвісними "фермами тролів", які наймали реальних людей для поширення інакомислення, часто незграбним і очевидним способом.

"Справа не лише в інформації, яка є правдивою чи неправдивою. Йдеться про перекручування думок. Спроба змінити терези дискусії. Або переконати людей, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", - каже Бесте.

Використані техніки були більше схожі на підштовхування, шляхом використання невеликих соціальних та інформаційних сигналів для непомітної зміни думки чи дії.

Він додає, що у таких кампаніях беруть елементи реальності, а потім спотворюють їх, щоб створити інше враження.

Відповідно спростувати такі кампанії важко, тому що основні елементи часто не піддаються фальсифікації.