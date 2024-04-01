Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Берлін попереджає, що російська дезінформація про Україну зросла в масштабах і майстерності

01 квітня 2024, 13:12
Берлін попереджає, що російська дезінформація про Україну зросла в масштабах і майстерності
Фото: з вільних джерел
кремль поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях з автоматизацією.

Це робить її атаки ефективнішими, а боротьбу з ними складнішою, повідомляє Financial Times.

російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі - зросли в масштабі, майстерності і скритності. 

Про це попередив керівник відділу культури і комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте. 

За його словами, кремль поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях з автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою. 

"Ймовірно, відбувається багато чого, чого ми навіть не бачимо. Все більше розмов відбувається приватно... Канали в Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", - сказав Бесте. 

Бесте вважає, що протистояти таким зусиллям важко і це вказує на те, наскільки росія відійшла від часів управління сумнозвісними "фермами тролів", які наймали реальних людей для поширення інакомислення, часто незграбним і очевидним способом.

"Справа не лише в інформації, яка є правдивою чи неправдивою. Йдеться про перекручування думок. Спроба змінити терези дискусії. Або переконати людей, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", - каже Бесте.

Використані техніки були більше схожі на підштовхування, шляхом використання невеликих соціальних та інформаційних сигналів для непомітної зміни думки чи дії.

Він додає, що у таких кампаніях беруть елементи реальності, а потім спотворюють їх, щоб створити інше враження. 

Відповідно спростувати такі кампанії важко, тому що основні елементи часто не піддаються фальсифікації.

 
Німеччинаросійська дезінформаціяРальф Бесте

Останні матеріали

Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється